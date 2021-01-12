Пять страшных людей в истории, о которых сняли кино

В истории остались имена людей, которые жили в разное время, но творили ужасные и непростительные вещи. И, казалось бы, образы этих людей, нужно забыть и не вспоминать, но почему-то им посвятили фильмы, которые стали популярны в мировом кинематографе.

Возможный портрет Джека-потрошителя (фото из открытых источников)

Графиня Батори





Богатую аристократку Венгрии Эржебет Батори прозвали Кровавой графиней. Ее имя внесено в Книгу рекордов Гиннеса, ведь она стала первой женщиной, совершившей самое большое количество убийств (около 100, но точной цифры нет). Графиня Батори с помощью своих слуг издевалась над молодыми девушками. Зверства, описанные наиболее последовательно, включали в себя жестокие побои, сжигание или увечья рук, откусывание плоти от лица, рук и других частей тела, замораживание или голодную смерть. Есть версия, что аристократка омывалась кровью молодых девушек, чтобы замедлить свое старение. В 1610 году графиня была арестована, суд приготовил ее к пожизненному заключению в одной из комнат ее замка, где не было ничего кроме отверстия для вентиляции и подачи еды. После нескольких лет Эржебет Батори скончалась.

В 2015 году в России выпустили фильм "Кровавая леди Батори", где главную роль сыграла Светлана Ходченкова. Но есть и другие киноленты, основанные на ее биографии: "Графиня", "История Элизабет Батори", "400 лет Кровавой Графини: Секрет за секретом".

Мадам Лалори





Это одна из самых жестоких женщин-убийц в истории Нового Орлеана. Мадам Лалори обвинялась в садизме и многочисленных изощренных убийствах чернокожих рабов. Никто не мог подумать, что такая приятная и гостеприимная женщина могла зверски обращаться со своими рабами, при чем за малейшую провинность. Вся правда об Мэри Дельфине Маккарти раскрылась, когда в ее доме случился пожар и люди взломали ее чердак, чтобы потушить огонь. Тогда они и увидели страшную картину — полуживых рабов со следами тяжелых увечий. Толпа граждан была возмущена таким поведением мадам Лалори и разгромила ее особняк, но ей самой удалось избежать наказания и сбежать во Францию.

Образ мадам Дельфины Лалори был использован в третьем сезоне хоррор-антологии "Американская история ужасов" (Шабаш) и воплощен Кэти Бэйтс.

Джек-потрошитель





Никто до сих пор не знает настоящего имени Джека-потрошителя — серийного убийцы, который наводил ужас на жителей Лондона во второй половине 1888 года. Точное количество его жертв в настоящее время неизвестно, но является предметом споров и колеблется от 5 до 15. По непонятным причинам жертвами маньяка были уличные проститутки. Он расправлялся с ними с невиданной жестокостью: вырезал все внутренности, иногда обезглавливал. Есть предположения, что Джек-потрошитель обладал анатомическими знаниями, свойственные профессиональному хирургу. Убийца часто с места преступления забирал один из вырезанных органов жертв, это было своего рода его визитной карточкой.

Имя Джека-потрошителя увековечили и в литературе, и в кинематографе. Его история была экранизирована более 15 раз, но самым известным является фильм "Из ада", где роль инспектора, который расследовал убийства маньяка, сыграл Джонни Депп.

Тед Банди





Американский серийный убийца, насильник и похититель людей, действовавший в 1970-е годы. Его жертвами становились молодые девушки и девочки. Точное число его жертв неизвестно. Он был обаятельным мужчиной, поэтому привлекал внимание противоположного пола, а еще, чтобы заслужить доверие женщин, он часто выдавал себя за представителя власти. Он заманивал своих жертв в уединенное место, избивал и насиловал их, а потом издевался над их телами. Головы некоторых девушек Тед Банди хранил в своей квартиры как сувениры. В 1989 году он был казнен на электрическом стуле.

Посмертная слава убийцы и психопата укрепилась после выхода фильма "Потрошитель". Роль Теда Банди сыграл Майкл Рейли Бурк, а также его история легка в сюжет киноленты "Красивый, плохой, злой" (2019 года).

Эд Гейн





Один из самых известных серийных убийц в истории США. Его образ широко проник в популярную культуру второй половины XX века (фильмы и литературу). На счету Эда Гейна — две подтвержденные жертвы и около десятка недоказанных преступлений. Он увлекался книгами по анатомии, читал о зверствах нацистов и эксгумации, позже он стал выкапывать трупы из местного кладбища и переносил их в свой дом. Из разных частей кожи он сшил себе ремень и костюм, в котором ходил по дому. Его признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую больницу, где он скончался от остановки сердца.

Имя маньяка привлекло многих режиссеров, поэтому на экраны начали выходить фильмы, в основе которых была жизнь и преступления Эда Гейна. Среди них "Эд Гейн: Мясник из Плэйнфилда", "Мыслить, как преступник", "Психо" и другие.

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