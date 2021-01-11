Пять неожиданно важных примет на Старый Новый год

В Украине с 13 на 14 января отмечают Старый Новый год (по "старому стилю") и хоть он проходит более скромно, этот праздник успел обрасти народными традициями и приметами, которых стоит придерживаться. Что важно знать?

важные приметы на Старый Новый год / фото: pixabay

На Старый Новый год нельзя прогонять щедровальников. В народе верили, что они приносили в дом благословение и то, что они желали хозяевам, должно осуществиться. Как правило, щедровальникам в знак благодарности давали сладости и еду, а вот деньги нет, чтобы не лишиться финансового благополучия.

Кроме того, в этот праздник нельзя в разговорах упоминать число 13, чтобы отпугнуть от себя неудачи и не навлечь нечистые силы.

С особой осторожностью на Старый Новый год нужно относиться к деньгам: постарайтесь никому не давать средства в долг, да и самому не просить, иначе вас весь год будут сопровождать финансовые неудачи.

Нельзя в канун Старого Нового года и во время праздника выносить мусор — считается, что таким образом вы собственноручно "выбрасываете" счастье из дома.

Кроме того, согласно народным поверьям, в этот праздник можно было узнать о ближайшей погоде. Например, если на Старый Новый год ветер дует с юга, лето может быть жарким и засушливым. Если же небо этой ночью будет звездным, значит, можно ожидать богатый урожай ягод; а если будет иней – это предвещает хороший урожай меда.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что нашу жизнь сопровождает множество обычных вещей, на которые мы не обращаем внимания. Но наши предки верили в определенные знаки, которые могли предупредить о какой-то неудачи или, наоборот, о хорошей вести. О каких народных приметах стоит знать?

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