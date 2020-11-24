Народные приметы: почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях

В нашей жизни есть множество самых обычных вещей, на которые многие из нас даже не обратят особого внимания. Однако наши предки верили в определенные знаки, которые могли предупреждать о плохой или хорошей вести.

Почему нельзя просыпать соль и мыть посуду в гостях. Фото: unsplash

Оказывается, что в гостях категорически нельзя мыть посуду, так как это может плохо повлиять и на человека, который решил помочь, и на хозяев дома.

Если посуду моет незамужняя гостья, то это может навлечь мелкие ссоры на принимающую сторону. А если замужняя, то это может серьезно рассорить семью. Если же в мытье посуды хочет помочь малознакомый человек, то семья может вскоре столкнуться с материальными трудностями.

Кроме того, нельзя мыть посуду членам семьи, которые не живут в доме, а только приходят в гости. Наши предки верили в то, что посуда накапливает энергию хозяев и если ее моет кто-то посторонний, то в семье начнутся конфликты.

Рассыпанная соль тоже может предвещать серьезные конфликты и разлады в семье. Если подобная неприятность случилась с человеком, который пришел в гости, то это означало, что вскоре ему могут быть не рады. Плохим знаком будет и соль, просыпанная мимо кастрюли на огонь, а если ее использовали случайно вместо сахара, то такой неприятный инцидент грозит охлаждением чувств между влюбленными.

Но исправить ситуацию все же можно: нужно взять щепотку соли правой рукой и бросить ее через левое плечо.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, назван самый полезный вид соли.













Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!