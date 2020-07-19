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Прогноз погоды на 19 июля: где сегодня будет жарче всего

В воскресенье в большинстве областей Украины сохранится жаркая погода

сегодня, 08:52
Автор:

Татьяна Веремеева
Прогноз погоды на 19 июля: где сегодня будет жарче всего

Сегодня, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается жаркая солнечная погода. Только в западных областях пройдут дожди с грозами. Температура воздуха ночью будет на уровне +11…+16 градусов, днем – +24…+29 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Синоптики прогнозируют, что сегодня дожди пройдут в Ровенской, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях. Там сегодня будет холоднее всего – днем температура воздуха прогреется до +23…+25 градусов.

В остальных областях Украины сегодня без осадков, переменная облачность. Жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму – до +30…+32 градусов днем, и +17…+20 – ночью.

Синоптики также предупреждают, что 19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.


Ранее "Комментарии" писали, что в этом году жители разных стран около двух месяцев могут наблюдать с Земли комету Neowise, которая стала самой яркой за последние годы. СМИ собрали невероятной красоты фотографии кометы.


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