Прогноз погоды на 19 июля: где сегодня будет жарче всего

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 19 июля, в большинстве областей Украины ожидается жаркая солнечная
погода. Только в западных областях пройдут дожди с грозами. Температура
воздуха ночью будет на уровне +11…+16 градусов, днем – +24…+29 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Синоптики прогнозируют, что сегодня дожди пройдут в Ровенской, Хмельницкой,
Тернопольской, Ивано-Франковской, Волынской, Львовской и Закарпатской областях.
Там сегодня будет холоднее всего – днем температура воздуха прогреется до +23…+25
градусов.
В остальных областях Украины сегодня без осадков, переменная облачность.
Жарче всего будет в Николаевской и Херсонской областях, а также в Крыму – до +30…+32
градусов днем, и +17…+20 – ночью.
Синоптики также предупреждают, что 19 июля в Хмельницкой, Николаевской, Херсонской, Донецкой областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Ранее "Комментарии" писали, что в
этом году жители разных стран около двух месяцев могут наблюдать с Земли комету Neowise, которая стала самой яркой за последние
годы. СМИ собрали невероятной красоты фотографии
кометы.
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