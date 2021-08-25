Под Херсоном в детском лагере 12-летний мальчик впал в кому: что известно о состоянии ребенка (ВИДЕО)

Неприятный инцидент произошел с юным отдыхающим в одном из летних лагерей на Херсонщине. Юный житель Запорожья упал на землю и потерял сознание. Школьника без сознания, ему исполнилось 12 лет, повезли в больницу города Геническа. Об этом сообщает в социальной сети Facebook чиновница Запорожской облгосадминистрации Злата Некрасова.

Трагедия произошла в детском лагере (фото из открытых источников)

Местные врачи рассказали, что мальчик размещен в одной из палат и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Тимофей Дегальцев находится здесь в глубокой коме.

Воспитатели утверждают, что в такое тяжелое состояние юный житель Запорожья упал внезапно, во время физической нагрузки. До сознания ребенка окружающие не смогли вернуть, наоборот по его телу пошли судороги и Тимофея без сознания увезли в больницу.

В медицинском учреждении Геническа в юного пациента произошла остановка сердца. Но врачи вернули больного к жизни.

Областная чиновница рассказала, что сейчас мальчика отправили в областное детское медицинское учреждение в Запорожье.

После необходимого в таких случаях КТ, которое провели врачи, стало известно, что у Тимофея двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Медики этого детского учреждения проводят комплекс необходимых медицинских процедур, чтобы полностью вылечить мальчика.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что на Херсонщине произошла жуткая трагедия во время отдыха 8-летнего сына с отцом. На острове Джарылгач Херсонской области во время купания на матрасе исчезли отец и сын, которые приехали туда из Львова. Тело мальчика уже нашли, а поиски мужчины продолжаются.

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