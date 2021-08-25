logo
Русский Українська

BTC/USD

47698.19

ETH/USD

3143.62

LTC/USD

173.68

USD/UAH

26.85

EUR/UAH

31.50

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Под Херсоном в детском лагере 12-летний мальчик впал в кому: что известно о состоянии ребенка (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Под Херсоном в детском лагере 12-летний мальчик впал в кому: что известно о состоянии ребенка (ВИДЕО)

12-летнему мальчику внезапно стало плохо

сегодня, 15:21
Автор:

Лиля Воробьева

Неприятный инцидент произошел с юным отдыхающим в одном из летних лагерей  на Херсонщине. Юный житель Запорожья упал на землю и потерял сознание. Школьника без сознания, ему исполнилось 12 лет, повезли в больницу  города Геническа. Об этом сообщает в социальной сети Facebook чиновница Запорожской облгосадминистрации Злата Некрасова.

Под Херсоном в детском лагере 12-летний мальчик впал в кому: что известно о состоянии ребенка (ВИДЕО)

Трагедия произошла в детском лагере (фото из открытых источников)

Местные врачи рассказали, что мальчик размещен в одной из палат и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Тимофей Дегальцев находится здесь в глубокой коме.

Воспитатели утверждают, что в такое тяжелое состояние юный житель Запорожья упал внезапно, во время физической нагрузки. До сознания ребенка окружающие не смогли вернуть, наоборот по его телу пошли судороги и Тимофея без сознания увезли в больницу.

В медицинском учреждении Геническа в юного пациента произошла остановка сердца. Но врачи вернули больного к жизни.

Областная чиновница рассказала, что сейчас мальчика отправили в областное детское медицинское учреждение в Запорожье.

После необходимого в таких случаях КТ, которое провели врачи,  стало известно, что у Тимофея двусторонний отек мозга с вклинением ствола головного мозга. Медики этого детского учреждения проводят комплекс необходимых медицинских процедур, чтобы полностью вылечить мальчика.

Напомним, что издание "Комментарии" информировало о том, что на Херсонщине произошла жуткая трагедия во время отдыха 8-летнего сына с отцом. На острове Джарылгач Херсонской области во время купания на матрасе исчезли отец и сын, которые приехали туда из Львова. Тело мальчика уже нашли, а поиски мужчины продолжаются.


 
 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/100009763652339/videos/1239177583215062/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ