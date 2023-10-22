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Раскрыта загадка Ван Гога: почему художник отрезал себе ухо

Какие факторы повлияли на художника Винсента Ван Гога, заставив его отрезать себе ухо.

сегодня, 15:20
Автор:
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Slava Kot
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В возрасте 35 лет нидерландский художник Винсент Ван Гог отрезал часть уха и принес его в публичный дом. Более 130 лет эксперты и исследователи жизни Ван Гога изучали этот вопрос и нашли наиболее обоснованную версию поступка известного художника.

Раскрыта загадка Ван Гога: почему художник отрезал себе ухо

Художник Винсент ван Гог. Изображение из открытых источников

В 1888 году Ван Гог переехал жить во французский город Арль. Туда он пригласил своего друга художника Поля Гогена. Первые девять недель оба художника жили в согласии и создавали картины. Однако впоследствии между художниками начались ссоры, перерастающие в серьезные конфликты.


Одна из таких ссор произошла 23 декабря. Ван Гог набросился с бритвой в руке на Гогена, долго смотрел ему в глаза, однако наконец отпустил художника. После случая Гоген сразу убежал в гостиницу, а Ван Гог пошел в ванную и отрезал часть уха.

Затем художник завернул часть отрезанного уха и пошел в местный бордель, где отдал его женщине по имени Рэйчел. Впоследствии Ван Гога обнаружили без сознания в своем доме и отправили в ближайшую больницу с отрезанным ухом, однако местный врач сказал, что уже слишком поздно, чтобы пришить ухо назад. Ученые до сих пор спорят о том, как много уха отрезал себе Ван Гог. Некоторые утверждают, что это была только мочка уха, а другие указывают на большую часть уха. 

Психолог-исследователь Калифорнийского университета в Беркли В. М. Рунян проработал письма Ван Гога, свидетельства очевидцев и предыдущие гипотезы и выделил три основных фактора, повлиявших на решение Ван Гога.

Один из них касается драки со своим другом Гогеном, которому он не хотел причинить вреда, однако испугал художника и чувствовал вину за содеянное. Другим фактором может быть женитьба его брата Тео. Именно старший брат оказывал Ван Гогу финансовую и эмоциональную поддержку, которую он потерял бы после женитьбы. Таким образом Ван Гог хотел привлечь внимание брата, постоянно приезжавшего к нему на зимние праздники. Кроме того, Ван Гог имел ряд медицинских и психических проблем, включая эпилепсию, депрессию, злоупотребление алкоголем и возможно биполярное расстройство. Сочетание всех этих факторов стресса подтолкнуло Ван Гога к импульсивному акту и отрезанию себе уха.

После этого художник прожил еще два года и создал несколько известных произведений, в частности, изобразил свой искалеченный вид в картинах "Автопортрет с забинтованным ухом" и "Автопортрет с отрезанным ухом и трубкой".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что детективу удалось найти похищенную культовую картину Ван Гога.

Также "Комментарии" писали, как на самом деле выглядела французская легендарная личность Жанна д'Арк.



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