Почему украинцы с россиянами никогда не были "братскими народами"

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Светлана Шкурупий
Российская
Федерация продолжает полномасштабное вторжение на украинские территории,
выдавая это за "спецоперацию по освобождению", прикрываясь
утверждением, что украинцы и россияне — братские народы. Но история это
неоднократно опровергала.
Украина и Россия не братские народы / Фото: AFP
В
своем Telegram-канале
Центр противодействия дезинформации навел несколько фактов, помогающих развеять
эту популярную среди россиян басню.
Все началось с Киева
Киевская
Русь была сформирована в IX веке с центром в Киеве. На протяжении следующих
нескольких веков Русью в широком смысле называли всю территорию, где признавали
власть киевских князей. Однако в узком смысле под Русью знали земли среднего
Поднепровья вокруг Киева. Земли на северо-востоке, где впоследствии
сформировалось московское княжество в те времена называли Залесье. Имперские
амбиции России появились гораздо позже.
Различное
историческое развитие и соседи
Истоки
всего украинского, белорусского, русского и литовского — в средневековой Руси.
Но их формирование в дальнейших столетиях проходило при разных исторических
обстоятельствах, определив существенные культурные, политические и другие различия.
А также разные языки, в том числе украинский и русский.
Украина — страна
демократических традиций
Исторические
судьбы современной Украины и России окончательно разделились в XIII веке, после
монгольского нашествия. Наше государство начало развиваться в русле
европейского контента и культуру его жителей определяла демократия, европейское
право и самоуправление. А политическая культура Московии формировалась под
влияние ордынских порядков доминированием государства и отсутствие частной
собственности.
Украина — не
"младший брат"
Коммунистическая
пропаганда сформировала четкие шаблоны для рассмотрения истории Украины. До
этого всего, она обязана была быть придатком российской истории. Исторические
события в Украине должны дублировать российские процессы. При этом они должны
быть менее масштабными, второстепенными. Однако эта пропаганда не имела ничего
общего с реальностью.
Украина – это европейское
государство
Пропаганда
РФ акцентирует внимание на дружбе с Украиной и совместной борьбе против врага,
но никакого врага нет. Есть четкий выбор украинцев — развиваться и быть частью цивилизованного
европейского мира.
Уникальность и
самодостаточность украинской культуры
Украинцы
всегда были свободны в своем творческом выборе и не поддерживали идеологию
"русского мира". Украинская культура самобытна и заслуживает того,
чтобы быть в центре внимания.
Искусственные мифы о
"едином народе" и "братьях"
Концепция
"братских народов" — это больное произведение советской пропаганды
взамен российской имперской концепции "триединого народа". Это
попытка насильственно привязать украинскую историю к русской и отрицать право
украинцев и белорусов на собственный исторический выбор.
Украина не зависит от
России, как бы оккупантам этого не хотелось
Как
бы не пыталась Россия, но ей не удалось "приковать" к себе Украину газовыми
трубами. Уровень хорошего отношения к россиянам упал, после того, как власть
незаконно аннексировала Крым и захватила часть Донецкой и Луганской областей.
Тогда и начали между нами пылать все мости, хоть и российские пропагандисты
что-то продолжали говорить о том, чтобы мы должны "объединится и быть
заодно".
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издание "Комментарии" сообщало, что означают слова "хохол" и "кацап".
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