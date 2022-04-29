Почему украинцы с россиянами никогда не были "братскими народами"

Российская Федерация продолжает полномасштабное вторжение на украинские территории, выдавая это за "спецоперацию по освобождению", прикрываясь утверждением, что украинцы и россияне — братские народы. Но история это неоднократно опровергала.

Украина и Россия не братские народы / Фото: AFP

В своем Telegram-канале Центр противодействия дезинформации навел несколько фактов, помогающих развеять эту популярную среди россиян басню.

Все началось с Киева

Киевская Русь была сформирована в IX веке с центром в Киеве. На протяжении следующих нескольких веков Русью в широком смысле называли всю территорию, где признавали власть киевских князей. Однако в узком смысле под Русью знали земли среднего Поднепровья вокруг Киева. Земли на северо-востоке, где впоследствии сформировалось московское княжество в те времена называли Залесье. Имперские амбиции России появились гораздо позже.

Различное историческое развитие и соседи

Истоки всего украинского, белорусского, русского и литовского — в средневековой Руси. Но их формирование в дальнейших столетиях проходило при разных исторических обстоятельствах, определив существенные культурные, политические и другие различия. А также разные языки, в том числе украинский и русский.

Украина — страна демократических традиций

Исторические судьбы современной Украины и России окончательно разделились в XIII веке, после монгольского нашествия. Наше государство начало развиваться в русле европейского контента и культуру его жителей определяла демократия, европейское право и самоуправление. А политическая культура Московии формировалась под влияние ордынских порядков доминированием государства и отсутствие частной собственности.

Украина — не "младший брат"

Коммунистическая пропаганда сформировала четкие шаблоны для рассмотрения истории Украины. До этого всего, она обязана была быть придатком российской истории. Исторические события в Украине должны дублировать российские процессы. При этом они должны быть менее масштабными, второстепенными. Однако эта пропаганда не имела ничего общего с реальностью.

Украина – это европейское государство

Пропаганда РФ акцентирует внимание на дружбе с Украиной и совместной борьбе против врага, но никакого врага нет. Есть четкий выбор украинцев — развиваться и быть частью цивилизованного европейского мира.

Уникальность и самодостаточность украинской культуры

Украинцы всегда были свободны в своем творческом выборе и не поддерживали идеологию "русского мира". Украинская культура самобытна и заслуживает того, чтобы быть в центре внимания.

Искусственные мифы о "едином народе" и "братьях"

Концепция "братских народов" — это больное произведение советской пропаганды взамен российской имперской концепции "триединого народа". Это попытка насильственно привязать украинскую историю к русской и отрицать право украинцев и белорусов на собственный исторический выбор.

Украина не зависит от России, как бы оккупантам этого не хотелось

Как бы не пыталась Россия, но ей не удалось "приковать" к себе Украину газовыми трубами. Уровень хорошего отношения к россиянам упал, после того, как власть незаконно аннексировала Крым и захватила часть Донецкой и Луганской областей. Тогда и начали между нами пылать все мости, хоть и российские пропагандисты что-то продолжали говорить о том, чтобы мы должны "объединится и быть заодно".

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