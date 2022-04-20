Кто такой "хохол" и "кацап": значение и происхождение слов

Украинцы издавна называют жителей России словами "кацап" и "москаль", но россияне в долгу не остались и тоже придумали для нас прозвище — хохлы. Что же значат эти слова и какое у них происхождение? Об этом рассказала на Instagram-странице культурно-образовательная платформа Inverium.

Откуда взялись "хохлы" и "кацапы" (фото из открытых источников)

Хохол

Этимологический словарь украинского языка обозначает слово хохо́л ("чуб, пелех") как происходящее от прасловянского *xoxolъ. От него же пошли и российское "хохо́л", беларусское "хахо́л", чешское "chochol"и словацкое "chochol".

Чаще всего это название использовали в XVII веке для обозначения оселедца – характерной прически казаков.

Наши предки времен Киевской Руси или даже раньше, арийского периода, оставляли на абсолютно обритой голове только небольшую прядь волос – чуб. Подобная привычка была и у запорожских казаков. Они называли эти пряди оселедцами. Но носить такой чуб не все имели право, ведь он был неким признаком рыцарства и отваги.

На исторических портретах древнекиевского князя Святослава, первого гетмана Сечи Байды Вишневецкого, а также национальных героев Ивана Богуна и Ивана Гонты видно, что все они носили оселедцы.

Московские люди называли чубы, которые носили украинские рыцари, хохлами.

Еще одно значение слова "хохол" связано с украинской символикой. Так, в монгольском языке оно означает "желто-голубой", "небо и солнце". Именно так наших предков называли монголо-татары, когда увидели флаги соответствующих цветов.

Кацап

Версий происхождений у этого слова несколько. В тюркском языке это слово образовалось от арабского касаб, что означает "живодер", "мясник", "тот, кто забивает животных".

К россиянам его стали применять после того, как царь Иван Грозный захватил столицу поволжских татар – Казань. Дело в том, что царь со своим войском долго не мог захватить город (1552 год). В итоге он пошел на уловку. Иван IV поклялся на иконах и Евангелии, что отпустит всех горожан, если они сдадут Казань. Когда же люди открыли ворота крепости, их жестоко убили.

В крымскотатарском языке слово "кассап" означает "мясник", "кровавый".

Существует еще одно значение слова "кацап", которое можно найти в Сети. Согласно ему, слово пошло от российской традиции носить бороды. Согласно преданиям, Иван Выговский однажды привез ответ гетману Богдану Хмельницкому от московского царя. Там значилось:

"Вы – хохлы, потому что носите на голове хохол, а мы носим бороды, поэтому нас прозвали "как цап", то есть "как козел", отсюда и "кацап"".

Исследователи и историки утверждают, что такая трактовка может быть ошибочной, поскольку имеет в себе смесь российского "как" и украинского "цап". А когда появился этот термин, два языка существовали отдельно.

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