Кто такой "хохол" и "кацап": значение и происхождение слов

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Светлана Шкурупий
Украинцы
издавна называют жителей России словами "кацап" и "москаль",
но россияне в долгу не остались и тоже придумали для нас прозвище — хохлы. Что же
значат эти слова и какое у них происхождение? Об этом рассказала на Instagram-странице культурно-образовательная
платформа Inverium.
Откуда взялись "хохлы" и "кацапы" (фото из открытых источников)
Хохол
Этимологический
словарь украинского языка обозначает слово хохо́л ("чуб, пелех") как
происходящее от прасловянского *xoxolъ. От него же пошли и российское "хохо́л", беларусское "хахо́л", чешское "chochol"и словацкое "chochol".
Чаще
всего это название использовали в XVII веке для обозначения оселедца –
характерной прически казаков.
Наши
предки времен Киевской Руси или даже раньше, арийского периода, оставляли на
абсолютно обритой голове только небольшую прядь волос – чуб. Подобная привычка
была и у запорожских казаков. Они называли эти пряди оселедцами. Но носить
такой чуб не все имели право, ведь он был неким признаком рыцарства и отваги.
На
исторических портретах древнекиевского князя Святослава, первого гетмана Сечи
Байды Вишневецкого, а также национальных героев Ивана Богуна и Ивана Гонты
видно, что все они носили оселедцы.
Московские
люди называли чубы, которые носили украинские рыцари, хохлами.
Еще
одно значение слова "хохол" связано с украинской символикой. Так, в
монгольском языке оно означает "желто-голубой", "небо и
солнце". Именно так наших предков называли монголо-татары, когда увидели
флаги соответствующих цветов.
Кацап
Версий
происхождений у этого слова несколько. В тюркском языке это слово образовалось
от арабского касаб, что означает "живодер", "мясник",
"тот, кто забивает животных".
К
россиянам его стали применять после того, как царь Иван Грозный захватил
столицу поволжских татар – Казань. Дело в том, что царь со своим войском долго
не мог захватить город (1552 год). В итоге он пошел на уловку. Иван IV поклялся
на иконах и Евангелии, что отпустит всех горожан, если они сдадут Казань. Когда
же люди открыли ворота крепости, их жестоко убили.
В
крымскотатарском языке слово "кассап" означает "мясник",
"кровавый".
Существует
еще одно значение слова "кацап", которое можно найти в Сети. Согласно
ему, слово пошло от российской традиции носить бороды. Согласно преданиям, Иван
Выговский однажды привез ответ гетману Богдану Хмельницкому от московского
царя. Там значилось:
"Вы – хохлы, потому что носите на голове хохол, а мы носим бороды, поэтому нас прозвали "как цап", то есть "как козел", отсюда и "кацап"".
Исследователи
и историки утверждают, что такая трактовка может быть ошибочной, поскольку
имеет в себе смесь российского "как" и украинского "цап". А
когда появился этот термин, два языка существовали отдельно.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие слова помогут распознать оккупанта.
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