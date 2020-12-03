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Главная Новости Общество искусство и культура Плюшевый медведь Louis Vuitton за 2,1 миллиона долларов: почему за него готовы столько заплатить
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Плюшевый медведь Louis Vuitton за 2,1 миллиона долларов: почему за него готовы столько заплатить

Вы не найдете эту игрушку на рынке или в магазине, зато сможете увидеть ее в Музее плюшевых мишек в Чеджу

сегодня, 20:01
Автор:

Любовь Блажко

Продукция бренда Louis Vuitton с первых дней завоевала большую популярность и любовь покупателей. Сначала в армии поклонников были только королевские особи, затем к ним присоединились политические деятели и знаменитости. Сегодня же изделия этого модного дома могут себе позволить люди со средним достатком. 

Плюшевый медведь Louis Vuitton за 2,1 миллиона долларов: почему за него готовы столько заплатить

Steiff Teddy Bear. Фото: catawiki.com

И если вы были уверены в том, что самым дорогим изделием Louis Vuitton является сумка или чемодан, то вы ошибаетесь. На данный момент самое дорогое изделие бренда – небольшой плюшевый медвежонок Steiff Teddy Bear. Его цена не всем может показаться понятной. Но, как выяснилось, есть в игрушке несколько секретов, за которые люди готовы заплатить огромные деньги – больше двух миллионов долларов. В чем же секрет? Он заключается в эксклюзивности и необычном материале. Кроме натуральной шерсти, в составе есть золотые нити, бриллианты и сапфиры. Из драгоценных материалов также создана и монограмма бренда. 

Медведь создан совместно с немецкой компанией по производству игрушек Steiff, фирменным знаком которого и стал модный дом Louis Vuitton. 

Steiff Teddy Bear был продан на аукционе в Монако в 2000 году за колоссальные 2,1 миллиона долларов. Обладательницей уникальной игрушки стала Джесси Ким из Кореи. Сейчас Steiff Teddy находится в Музее плюшевых мишек в Чеджу, Корея.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, Louis Vuitton представил книгу-фотоальбом об Украине. Самое главное в этом фотоальбоме – это, конечно же, красочные фотографии. Но также там размещены биографии фотографов и краткие комментарии под фото. Концепция данной работы заключается в том, чтобы  передать украинскую местность так, как ее видят авторы снимков. Это позволит установить невидимый диалог между опытными мастерами и теми, кто только начинает оттачивать свои навыки. 



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Источник: http://www.extravaganzi.com/worlds-expensive-21-million-steiffs-louis-vuitton-bear/
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