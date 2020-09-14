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Главная Новости Общество искусство и культура Louis Vuitton представил книгу-фотоальбом об Украине
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Louis Vuitton представил книгу-фотоальбом об Украине

Публиковаться книга будет с учетом французского и английского языков

сегодня, 20:03
Автор:

Любовь Блажко

Всемирно известный модный дом презентовал фотоальбом, посвященный Украине. В альбоме под названием Ukraine (Fashion Eye) представлены работы двух украинских фотографов - Романа Новена и Тани Щегловой, передает издание segodnya.

Louis Vuitton представил книгу-фотоальбом об Украине

Louis Vuitton представил книгу-фотоальбом об Украине. Фото: segodnya.

Обзор эксклюзивной новинки уже опубликован на официальной странице Louis Vuitton на Youtube. Известно, что приобрести изделие можно будет с 8 октября на сайте Amazon. Авторы уже сообщили и о цене – 50 евро. 

Самое главное в этом фотоальбоме – это, конечно же, красочные фотографии. Но также там размещены биографии фотографов и краткие комментарии под фото. Концепция данной работы заключается в том, чтобы  передать украинскую местность так, как ее видят авторы снимков. Это позволит установить невидимый диалог между опытными мастерами, теми, кто только начинает оттачивать свои навыки, и легендами модных фотографий. 

Роман Новен и Таня Щеглова начали сотрудничать вместе с 2008 года. Они успели прославиться не только в Украине, но и далеко за ее просторами. За свое творчество фотографы были награждены множеством премий и наград, а также работой с десятками международных компаний. 

Альбом, посвященный Украине войдет в основную серию фотоальбомов, которые выходят с 2016 года. Ранее были выпущены подобные альбомы из Майями, Бали, Парижа, Ирана и Сицилии. 




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