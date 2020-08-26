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Букеровскую премию получила самая молодая в истории награды лауреатка

Дебютный роман Марике Лукас Рейневельд «Вечерний дискомфорт» стал бестселлером в Нидерландах

сегодня, 21:15
Автор:

Татьяна Веремеева

Дебютный роман Марике Лукас Рейневельд "Вечерний дискомфорт" в среду, 26 августа, признан лауреатом Международной Букеровской премии – престижной премии в художественной литературе, переведенной на английский язык. Этот роман является рассказом о детском горе, который рецензенты назвали одновременно тревожным и исключительным. Об этом пишет The New York Times.

Автор книги Марике Лукас Рейневельд разделит приз в размере около 66 тыс. долл. с Мишель Хатчисон, которая перевела роман с оригинального голландского языка.

Букеровскую премию получила самая молодая в истории награды лауреатка

Ежегодная Международная Букеровская премия проводится тем же фондом , что и Букеровская премия, которая присуждается за художественную литературу, написанную на английском языке. Чтобы претендовать на международную Букеровскую премию, переведенная книга должна быть опубликована в Великобритании. Среди прошлых лауреатов были "Вегетарианец" Корейского писателя Хан Кана и "Полеты" польской писательницы Ольги Токарчук, которая впоследствии была удостоена Нобелевской премии по литературе.

"Вечерний дискомфорт" является первым романом Марике Лукас Рейневельд. После публикации в 2018 году книга стала бестселлером в Нидерландах. Действие произведения разворачивается в религиозной голландской семье, живущей на молочной ферме в начале 2000-х годов, и повествует о Джас, 10-летней девочке, чей брат погиб в результате несчастного случая на коньках, а также о борьбе ее семьи с горем.

Отметим, Марике Лукас Рейневельд стала самой молодой лауреаткой Международной Букеровской премии.

Ранее "Комментарии" писали, что сериал телеканала HBO "Чернобыль" о катастрофе на ЧАЭС получил премию Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации "Лучший мини-сериал". 


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