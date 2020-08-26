Букеровскую премию получила самая молодая в истории награды лауреатка

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Татьяна Веремеева
Дебютный роман Марике Лукас Рейневельд "Вечерний дискомфорт" в среду, 26
августа, признан лауреатом Международной Букеровской премии – престижной премии
в художественной литературе, переведенной на английский язык. Этот роман
является рассказом о детском горе, который рецензенты назвали одновременно тревожным
и исключительным. Об этом пишет The
New York Times.
Автор книги Марике Лукас Рейневельд разделит приз в размере около 66 тыс.
долл. с Мишель Хатчисон, которая перевела роман с оригинального голландского
языка.
Ежегодная Международная Букеровская премия проводится тем же фондом , что и
Букеровская премия, которая присуждается за художественную литературу,
написанную на английском языке. Чтобы претендовать на международную Букеровскую
премию, переведенная книга должна быть опубликована в Великобритании. Среди
прошлых лауреатов были "Вегетарианец" Корейского писателя Хан Кана и "Полеты"
польской писательницы Ольги Токарчук, которая впоследствии была удостоена Нобелевской
премии по литературе.
"Вечерний дискомфорт" является первым романом Марике Лукас Рейневельд. После
публикации в 2018 году книга стала бестселлером в Нидерландах. Действие
произведения разворачивается в религиозной голландской семье, живущей на
молочной ферме в начале 2000-х годов, и повествует о Джас, 10-летней девочке,
чей брат погиб в результате несчастного случая на коньках, а также о борьбе ее
семьи с горем.
Отметим, Марике Лукас Рейневельд стала самой молодой лауреаткой
Международной Букеровской премии.
Ранее "Комментарии" писали, что сериал телеканала HBO "Чернобыль" о
катастрофе на ЧАЭС получил премию
Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA в номинации "Лучший
мини-сериал".
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