Первый сборник пьес Шекспира ушел с молотка за рекордную сумму

Редкая книга 1623 года, в которой впервые были собраны пьесы Уильяма Шекспира, продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные 9,97 млн долл. Об этом пишет Reuters.



Первый фолиант с 36 пьесами Шекспира – один из шести известных полных экземпляров, находящихся в частных руках. Его купил американский частный коллекционер Стефаном Левентайлом, который также является основателем магазина редких книг и фотографий XIX века на восточном побережье США.

Цена сборника пьес Шекспира также установила новый мировой аукционный рекорд для любого печатного произведения литературы и побила предыдущий максимум в размере 6,16 млн долл. за первый фолиант Шекспира, который продали в 2001 году.

Сборник "Комедии, истории и трагедии" был составлен друзьями английского драматурга через семь лет после его смерти. Он включает в себя 18 пьес, которые никогда не публиковались раньше и могли быть утеряны, в том числе "Макбет" и "Юлий Цезарь".

Ранее "Комментарии" писали, что коллекция виски Pat’s, которая насчитывает более 9000 бутылок и 2000 миниатюр, является самой большой частной коллекцией виски, когда-либо выставленной на аукцион.

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