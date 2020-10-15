Первый сборник пьес Шекспира ушел с молотка за рекордную сумму

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Татьяна Веремеева
Редкая книга 1623 года, в которой впервые были собраны
пьесы Уильяма Шекспира, продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные
9,97 млн долл. Об этом пишет Reuters.
Первый фолиант с 36 пьесами Шекспира – один из шести
известных полных экземпляров, находящихся в частных руках. Его купил
американский частный коллекционер Стефаном Левентайлом, который также является
основателем магазина редких книг и фотографий XIX века на восточном побережье
США.
Цена сборника пьес Шекспира также установила новый
мировой аукционный рекорд для любого печатного произведения литературы и побила
предыдущий максимум в размере 6,16 млн долл. за первый фолиант Шекспира,
который продали в 2001 году.
Сборник "Комедии, истории и трагедии" был составлен
друзьями английского драматурга через семь лет после его смерти. Он включает в
себя 18 пьес, которые никогда не публиковались раньше и могли быть утеряны, в
том числе "Макбет" и "Юлий Цезарь".
Ранее "Комментарии" писали, что коллекция
виски Pat’s, которая насчитывает более 9000 бутылок и 2000 миниатюр,
является самой большой частной коллекцией виски, когда-либо выставленной на
аукцион.
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