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От мифа до бытового абсурда: как картина "Одиссей и сирены" обрела вторую жизнь

Как шедевр прерафаэлитов о смертельных искушениях превратился в главный мем о борьбе с ночным холодильником и рабочими дедлайнами.

6 сентября 2026, 11:15
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Сергій Кречмаровський

Британский художник-прерафаэлит Джон Уильям Уотерхаус написал "Одиссей и сирены" в 1891 году, обратившись к классическому сюжету из поэмы Гомера. На холсте запечатлен драматический момент: корабль царя Итаки проплывает мимо опасных скал.

От мифа до бытового абсурда: как картина "Одиссей и сирены" обрела вторую жизнь

"Одиссей и сирены", Джон Уильям Уотерхаус, 1891 год. Public Domain

Уотерхаус изобразил сирен необычно для современного зрителя: у них женские головы и тела птиц с крыльями и когтями. Этот образ имеет античный источник — художник вдохновлялся древнегреческой вазой из Британского музея. Современники даже критиковали его сирен за сходство с хищными птицами и гарпиями. Главный герой крепко-накрепко привязан матросами к мачте — только так он может услышать чарующее пение и не погубить свой экипаж. Художнику блестяще удалось передать предельное напряжение, экзистенциальный ужас и смертельную притягательность соблазна.

Современные мемы и интерпретации

Спустя столетие серьезное академическое полотно обрело вторую жизнь в цифровом пространстве. В современных пабликах и соцсетях картина превратилась в универсальный шаблон для описания жизненных трудностей, где сирены символизируют наши слабости, а привязанный к мачте Одиссей — остатки силы воли.

Интернет-пользователи чаще всего используют этот сюжет для демонстрации вечных бытовых конфликтов:

  • Искушение шопингом: Одиссей олицетворяет человека, который пытается игнорировать скидки во время распродаж, когда ему абсолютно ничего не нужно.

  • Ночные перекусы: в роли коварных сирен выступает содержимое холодильника после полуночи, а мачта — это строгая диета.

  • Трудовые будни: образ идеально описывает воскресный вечер, когда рабочие чаты и утренние дедлайны пытаются затянуть вас в пучину тревоги.

  • Информационный шум: навязчивый маркетинг и бесконечный поток новостей, от которых современному человеку приходится буквально "привязывать себя", чтобы сохранить рассудок.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал, как шедевр Караваджо стал популярным мемом.



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