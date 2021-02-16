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Опрос показал, на сколько были популярны в Украине телеканалы из «пула Медведчука»

Только один из трех заблокированных телеканалов украинцы оценили высоко

сегодня, 13:02
Автор:

Таисия Ерохина

Заблокированные телеканалы соратника Медведчука Тараса Козака — 112, ZIK и News One – украинцы не считают самыми популярными в стране. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала "Комментарии" и рейтинговой платформы "Ratings.comments.ua". Голосование за "Самый популярный телеканал года" длилось с 6 по 16 февраля 2021 года.

Опрос показал, на сколько были популярны в Украине телеканалы из «пула Медведчука»

Фото из открытых источников

Так, только один из трех телеканалов медиахолдинга "Новости" занял довольно высокую позицию в рейтинге – это телеканал News One. Его поддержали 12,68% участников голосования, что принесло каналу вторую из 20 позиций в рейтинге.

У других запрещенных телеканалов – "112 Украина" и ZIK – результат оказался в два раза ниже. По результатам опроса "Самый популярный телеканал года", в топ-3 им попасть не удалось. Так, телеканал "112 Украина" посчитали популярным 5,1% респондентов, а телеканал ZIK – 6,4%. Это восьмое и седьмое места в рейтинге соответственно.

Напомним, Верховный Суд Украины начал выносить решение по искам, которыми пытались опротестовать введение указом президента Владимира Зеленского санкций против каналов Виктора Медведчука. Почему приняты именно такие постановления? Как события могут развиваться дальше? Что могут предпринять те, кто борется за отмену санкций и те, кто хочет их ужесточения? Ответы на эти и другие вопросы "Комментарии" искали вместе с экспертами.

Как сообщалось ранее, портал "Комментарии" и рейтинговая платформа "Ratings.comments.ua" провели опрос "Эстрадный исполнитель года (певец или музыкальная группа)". Лидерство в рейтинге самых популярных артистов уверенно взяли двое ярких украинских исполнителей. Узнайте, кого из украинских певцов любят больше всего!


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