Неуважение к людям: в Минкультуры отреагировали на скандал с бронированием работников цирка

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал документы, в которых указано, что Минкульт добавил в список критически важных предприятий для обеспечения жизнедеятельности украинцев "Передвижной цирк Украины". Что в свою очередь позволяет его работников бронировать от мобилизации. На скандальное решение отреагировал и. о. министра культуры Ростислав Карандеев.
И. о. министра культуры Ростислав Карандеев. Фото из открытых источников
Ростислав Карандеев в Facebook прокомментировал информацию о бронировании от мобилизации представителей ГП "Передвижной цирк Украины". По словам и. о. министра культуры, скандал вокруг бронирования представителей культуры – это "неуважение к людям".
Ростислав Карандеев объясняет, что во время войны враг манипулирует мнением украинцев. По его словам, ГП "Передвижной цирк Украины" единственное заведение, которое проводит свои представления в самых отдаленных уголках, где у людей нет возможности посетить культурные мероприятия.
По его словам, коллектив ГП "Передвижной цирк Украины" в прошлом году провел 1510 спектаклей, которые посетили почти 145 тысяч зрителей.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы относятся к броне от мобилизации за уплату определенной суммы в бюджет.
Также "Комментарии" писали об обсуждении среди депутатов о возможности бизнеса забронировать своих работников от мобилизации в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!
Ігор
сегодня, 10:41
Тобто обов'язок захищати - це неповага? Клоуни привласнили собі право вирішувати хто важливий-95, а хто ні. Ось і вийшло що в Україні 95% блатних. Ще й тих хто формує культ особи Фюреру, вони гучно розповідають що воювати будуть всі бо в них важлива бронь. Дискримінація за професійною ознакою і за лояльності до влади.