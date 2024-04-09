Неуважение к людям: в Минкультуры отреагировали на скандал с бронированием работников цирка

Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал документы, в которых указано, что Минкульт добавил в список критически важных предприятий для обеспечения жизнедеятельности украинцев "Передвижной цирк Украины". Что в свою очередь позволяет его работников бронировать от мобилизации. На скандальное решение отреагировал и. о. министра культуры Ростислав Карандеев.



И. о. министра культуры Ростислав Карандеев. Фото из открытых источников

Ростислав Карандеев в Facebook прокомментировал информацию о бронировании от мобилизации представителей ГП "Передвижной цирк Украины". По словам и. о. министра культуры, скандал вокруг бронирования представителей культуры – это "неуважение к людям".

"Возмутил хейт вокруг темы бронирования работников сферы культуры и медиа. Это обычное неуважение к людям сферы, которые честно и качественно делают свою работу, примитивная оценка их общественного значения, как и в целом значение культуры в воюющей стране", — пишет Карандеев.

Ростислав Карандеев объясняет, что во время войны враг манипулирует мнением украинцев. По его словам, ГП "Передвижной цирк Украины" единственное заведение, которое проводит свои представления в самых отдаленных уголках, где у людей нет возможности посетить культурные мероприятия.

"Мы бронировали и бронируем работников театров, музыкальных заведений, цирков, без которых работа этих заведений невозможна. Это очень незначительное количество людей. Дирекция передвижных цирковых коллективов Украины подала на бронирование только 14 человек", — отметил Карандеев.

По его словам, коллектив ГП "Передвижной цирк Украины" в прошлом году провел 1510 спектаклей, которые посетили почти 145 тысяч зрителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, как украинцы относятся к броне от мобилизации за уплату определенной суммы в бюджет.

Также "Комментарии" писали об обсуждении среди депутатов о возможности бизнеса забронировать своих работников от мобилизации в Украине.