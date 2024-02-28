logo

BTC/USD

61452.08

ETH/USD

3408.16

LTC/USD

76.47

USD/UAH

38.60

EUR/UAH

42.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Названы самые редкие забавные фамилии украинцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Названы самые редкие забавные фамилии украинцев

Часто украинцы получали свои фамилии по месту жительства или роду занятий. Однако часто их наделяли и забавными прозвищами, которые с 1692 стали становиться родовыми именами, пишет ТСН. К этому времени таких фамилий осталось очень мало

28 февраля 2024, 20:05
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Наиболее распространенными забавными фамилиями украинцев являются Неежборщ, Небийбаба, Паливода или Перебийнис. Эти фамилии образовались от прозвищ в эпоху казачества путем сочетания двух слов.

Названы самые редкие забавные фамилии украинцев

Смешные фамилии

Кроме того, есть много фамилий, отражающих черты характера или внешности. Среди них – Хропач, Горбинис, Сопель, Слюнюк.

При этом языковеды отмечают, что забавные фамилии характерны для определенного региона Украины. В частности, по их словам, в Таврическом районе наиболее распространена забавная фамилия Лиходид. А вот на Галичине распространена фамилия Выхопень.

На Слобожанщине можно встретить украинцев с фамилией Псяр, а в Запорожской и Днепропетровской областях с фамилией Безмозкий.

Как отмечают языковеды, в Киевской области чаще всего встречается фамилия Заваликут, а в Приднепровье – Загубипалец.

При этом редчайшими фамилиями в Украине является Куропась. Ее носят только 38 украинцев. А также практически уникальна фамилия Пырникоза. Это родовое имя имеют только 13 человек, проживающих на Подолье.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что искусственный интеллект проанализировал украинский язык и составил список самых красивых и благозвучных слов нашего языка. В частности, искусственный интеллект выделил такие слова, как "кохання", "свобода", "надія" или "світанок".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что исследование, посвященное Дню святого Валентина, проанализировало романтические приложения с искусственным интеллектом и выявило серьезную опасность в их конфиденциальности. Такие приложения могут массово собирать данные пользователей, передавать их или продавать.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/other/takih-mayzhe-ne-zalishilosya-ridkisni-ukrayinski-zhartivlivi-prizvischa-2523454.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости