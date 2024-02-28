Названы самые редкие забавные фамилии украинцев

Наиболее распространенными забавными фамилиями украинцев являются Неежборщ, Небийбаба, Паливода или Перебийнис. Эти фамилии образовались от прозвищ в эпоху казачества путем сочетания двух слов.

Смешные фамилии

Кроме того, есть много фамилий, отражающих черты характера или внешности. Среди них – Хропач, Горбинис, Сопель, Слюнюк.

При этом языковеды отмечают, что забавные фамилии характерны для определенного региона Украины. В частности, по их словам, в Таврическом районе наиболее распространена забавная фамилия Лиходид. А вот на Галичине распространена фамилия Выхопень.

На Слобожанщине можно встретить украинцев с фамилией Псяр, а в Запорожской и Днепропетровской областях с фамилией Безмозкий.

Как отмечают языковеды, в Киевской области чаще всего встречается фамилия Заваликут, а в Приднепровье – Загубипалец.

При этом редчайшими фамилиями в Украине является Куропась. Ее носят только 38 украинцев. А также практически уникальна фамилия Пырникоза. Это родовое имя имеют только 13 человек, проживающих на Подолье.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что искусственный интеллект проанализировал украинский язык и составил список самых красивых и благозвучных слов нашего языка. В частности, искусственный интеллект выделил такие слова, как "кохання", "свобода", "надія" или "світанок".

Ранее портал "Комментарии" рассказывал, что исследование, посвященное Дню святого Валентина, проанализировало романтические приложения с искусственным интеллектом и выявило серьезную опасность в их конфиденциальности. Такие приложения могут массово собирать данные пользователей, передавать их или продавать.





