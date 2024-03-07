Назван самый уродливый цвет: его используют для спасения жизни

Самым уродливым цветом мира назван зелено-коричневый цвет, который также известен в палитре как Pantone 448 C. После того, как этот цвет назвали наиболее уродливым, ему сразу нашли применение – начали наносить на упаковки с сигаретами, чтобы уменьшить их привлекательность.



Назван самый уродливый цвет. Фото из открытых источников

Австралия активно ведет борьбу с курением. В стране высокие налоги на сигареты, а в среднем одна пачка стоит 26 долларов (около 1000 гривен), что является одним из самых высоких показателей в мире. Кроме того, упаковка сигарет не содержит логотипов и привлекательных картинок. Для борьбы с курением в Австралии наносят на упаковки большие предупреждения, изображения с последствиями курения, а также уродливый цвет.

Австралийское правительство обратилось к исследовательской группе GfK Bluemoon с просьбой найти наиболее уродливый цвет. Через три месяца исследований эксперты указали, что цвет Pantone 448 C был самым непривлекательным. Среди опрошенных он не получил никакого одобрительного отклика и чаще всего ассоциировался со смертью, грязью, дегтем и другими неприятными вещами.

Pantone 448 C – самый уродливый цвет в мире



Исследования показали положительный эффект от введения уродливого цвета на пачках сигарет. А некоторые страны, в частности Великобритания, переняла опыт Австралии в борьбе с курением и также ввела этот цвет на своих упаковках с сигаретами.

Однако не все довольны тем, что цвет Pantone 448 C назвали отвратительным цветом. Исполнительный директор компании Pantone Леатрис Айземан объясняет, что ни один из цветов не может быть не красивым или уродливым. По ее словам, цвет 448 C является "глубоким с насыщенными земляными тонами", которые популярны для использования на диванах, обуви и других вещах в доме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые назвали самый редкий цвет глаз, который имеют 2% населения.

Также "Комментарии" писали о новом исследовании ученых, которое обнаружило, что курение уменьшает мозг.