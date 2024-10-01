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Написал «Щедрик» в Покровске: куда делся памятник Леонтовичу из прифронтового города

Памятник Леонтовичу из Покровска переехал в Винницу, где раньше жил композитор

1 октября 2024, 15:50
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Недилько Ксения

Для того чтобы объекты, имеющие культурное значение, не пострадали в результате обстрелов, их необходимо было переместить. Таким образом в городском парке Покровска демонтировали памятник Николаю Леонтовичу. Остальные покровские скульптуры также планируется релоцировать в более безопасное место. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию местных СМИ.

Написал «Щедрик» в Покровске: куда делся памятник Леонтовичу из прифронтового города

Памятник Леонтовичу в Виннице. Фото из открытых источников

В винницком парке уже временно установили памятник Леонтовичу из Покровска.

Как рассказал Суспильное. Винница начальник Покровской ГВА Сергей Добряк, памятник композитору релоцировали из-за приближения российских войск к городу. По его словам, Виннитчина является символическим местом для Леонтовича, ведь он здесь родился и погиб, а в Покровске творил известный "Щедрик".

Скульптуру композитора 30 сентября установили в парке, который с 2020 года имеет его имя. Разместили монумент на месте, где с 1968 по 2022 год стоял памятник советскому писателю Максиму Горькому.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

В двух областях объявили принудительную эвакуацию

Из-за ситуации с безопасностью из некоторых населенных пунктов Харьковщины и Донетчины объявлена принудительная эвакуация детей с их семьями. Такие решения Харьковской и Донецкой ОВА единогласно поддержали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения, сообщают в Минреинтеграции.

Речь идет о трех населенных пунктах Волновахского района Донецкой области. Для получения консультации необходимо позвонить по горячей линии Донецкой ОВА по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи по номеру: 0 800 408 911.

В более безопасных регионах эвакуированные из Харьковщины и Донбасса дети вместе с сопровождающими лицами будут обеспечены безвозмездным приютом, гуманитарной помощью, психологической поддержкой и т.д. Следует заметить, что эвакуация осуществляется бесплатно.



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