На Венецианском кинофестивале сегодня впервые покажут фильм Олега Сенцова "Носорог"

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Антон Рудак
Сегодня на Венецианском кинофестивале состоится премьера украинско-польско-немецкого художественного фильма "Носорог", сообщает DW.
Олег Сенцов, фото "Новинарня"
В фильме сценарист и режиссер Олег Сенцов возвращает зрителя в Украину 1990-х годов, где царит беззаконие, преступность и насилие образовавшееся после распада СССР. Носорог — это прозвище главного героя, который все глубже погружается в криминальный мир. Это первая киноработа Сенцова, после того, как он 5 лет провел в российских тюрьмах по делу "крымских террористов".
Олег рассказывает, что кастинг на сьемки фильма проводили среди бывших спортсменов, солдат и заключенных. РЕжиссер не уверен, смог ли бы профессиональный актер проникнуться теми чувствами.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети появился трейлер фильма Сенцова "Носорог". Работа над фильмом рначалась еще в 2012 году, но из-за незаконного ареста режиссера российскими спецслужбами сьемки приостановились. Работу возобновили только в 2019 году, когда в результате обмена пленными между Украиной и Россией Олег Сенцов вернулся домой.
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