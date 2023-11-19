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На кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов: женщина хотела выбросить картину в помойку

Жительница Франции хотела выбросить найденную дома картину итальянского художника Чимабуэ

сегодня, 14:05
Автор:
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Slava Kot
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90-летняя женщина во время уборки в своем французском доме решила выбросить картину "Издевательство над Христом", которая годами висела на ее кухне. Она считала, что это подделка иконы, которую она приобрела много лет назад. Однако это оказалась одна из самых известных картин итальянского художника 13 века.

На кухне пенсионерки висел шедевр за 25 млн долларов: женщина хотела выбросить картину в помойку

Женщина планировала выбросить в помойку картину за 25 млн долларов. Фото из открытых источников

Вместо того, чтобы выбросить картину на помойку, пенсионерка из Франции в 2019 году решила все же продать ее. В конце концов картину за 25 млн долларов купили супруги чилийских миллиардеров экономист Альваро Саих Бендек и архитектор Ана Гузман Анфельт для собственной коллекции в Южной Америке.


Несмотря на желание отправить картину "Издевательство над Христом" через океан супруги столкнулись с трудностями, ведь Франция объявила шедевр искусства национальным достоянием, что сделало невозможным его вывоз из страны. Французское правительство дало музею Лувр 30 месяцев, чтобы собрать необходимые средства, чтобы выкупить картину.

Долгое время судьба картины оставалась неизвестной, но недавно Лувр сообщил о согласии между владельцами картины и музеем. Директор Лувра Лоренс де Карс рассказал, что картина имеет большое значение в искусстве, ведь является увлекательным переходом от иконы к живописи. Несмотря на это, сумма, которую предложили владельцам за произведение искусства, так и остается неизвестной.

По словам директора Лувра, 800-летняя картина "Издевательство над Христом" будет на реконструкции до 2025 года, после чего будет представлена в музее рядом с еще одной картиной Чимабуэ под названием "Величие".

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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/louvre-acquires-national-treasure-destined-for-the-bin-05mwfhjbp
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