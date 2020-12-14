kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 14.12.2020

BTC/USD

19227.25

ETH/USD

586.46

LTC/USD

81.98

НБУ 14.12.2020

USD/UAH

28.15

EUR/UAH

34.15

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Минкульт предложил внести Чернобыль в наследие ЮНЕСКО
commentss НОВОСТИ Все новости

Минкульт предложил внести Чернобыль в наследие ЮНЕСКО

В список наследия ЮНЕСКО может попасть и Чернобыльская зона с подачи Министерства культуры

сегодня, 16:36
Автор:

Сергей Медведев

Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которое проходит в Украине ежегодно 14 декабря не осталось в стороне от функционеров Министерства культуры и информационной политики. Там выступили с инициативой внести Чернобыльский комплекс в  список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Минкульт предложил внести Чернобыль в наследие ЮНЕСКО

Об этом написал на своей странице в Facebook глава ведомства Александр Ткаченко.

 

"Команда МКИП до 31 марта 2021 года планирует подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Чтобы иметь возможность на консервацию и реставрацию отдельных объектов места-памяти. Будущие поколения должны увидеть все собственными глазами и осознать масштабы трагедии апреля 1986 года. О том, как когда-то одна ночь превратила перспективный молодой город Припять в призрак", — отметил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", в зоне отчуждения под Чернобылем все чаще фиксируются смертельные ловушки, которые угрожают жизни животных. Ученые также обнаруживают и другие следы человеческой деятельности, которые также могут оказаться опасными для обитателей. 

Сотрудники Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения рассказывают об опасных ловушках, которые они обнаружили на всей территории заповедника. По мнению специалистов, эту зону нужно как можно скорее очищать от следов деятельности человека, иначе это сможет привести к непоправимым последствиями.  Сотрудниками центра также был зафиксирован ужасный факт гибели редких лошадей Пржевальского. В начале декабря погибших животных обнаружили с петлями на шее. Предположительно, в ловушку попали жеребенок и кобыла. 
 



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/photo/?fbid=3689430984457810&set=pcb.3689432534457655
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ