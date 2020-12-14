Минкульт предложил внести Чернобыль в наследие ЮНЕСКО

Чествование ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, которое проходит в Украине ежегодно 14 декабря не осталось в стороне от функционеров Министерства культуры и информационной политики. Там выступили с инициативой внести Чернобыльский комплекс в список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Об этом написал на своей странице в Facebook глава ведомства Александр Ткаченко.

"Команда МКИП до 31 марта 2021 года планирует подать Чернобыльский комплекс в предварительный список наследия ЮНЕСКО. Чтобы иметь возможность на консервацию и реставрацию отдельных объектов места-памяти. Будущие поколения должны увидеть все собственными глазами и осознать масштабы трагедии апреля 1986 года. О том, как когда-то одна ночь превратила перспективный молодой город Припять в призрак", — отметил министр.

Как сообщал портал "Комментарии", в зоне отчуждения под Чернобылем все чаще фиксируются смертельные ловушки, которые угрожают жизни животных. Ученые также обнаруживают и другие следы человеческой деятельности, которые также могут оказаться опасными для обитателей.

Сотрудники Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения рассказывают об опасных ловушках, которые они обнаружили на всей территории заповедника. По мнению специалистов, эту зону нужно как можно скорее очищать от следов деятельности человека, иначе это сможет привести к непоправимым последствиями. Сотрудниками центра также был зафиксирован ужасный факт гибели редких лошадей Пржевальского. В начале декабря погибших животных обнаружили с петлями на шее. Предположительно, в ловушку попали жеребенок и кобыла.







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