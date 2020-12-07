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Главная Новости Общество происшествия Под Чернобылем от человеческой деятельности погибают лошади Пржевальского: ученые бьют тревогу
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Под Чернобылем от человеческой деятельности погибают лошади Пржевальского: ученые бьют тревогу

Ученые намерены убрать территорию от остатков человеческой деятельности и ловушек

сегодня, 13:47
Автор:

Елизавета Черных

В зоне отчуждения под Чернобылем все чаще фиксируются смертельные ловушки, которые угрожают жизни животных. Ученые также обнаруживают и другие следы человеческой деятельности, которые также могут оказаться опасными для обитателей. 

Под Чернобылем от человеческой деятельности погибают лошади Пржевальского: ученые бьют тревогу

ФОТО: Из открытых источников

Сотрудники Центра организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения рассказывают об опасных ловушках, которые они обнаружили на всей территории заповедника. По мнению специалистов, эту зону нужно как можно скорее очищать от следов деятельности человека, иначе это сможет привести к непоправимым последствиями. 

Сотрудниками центра также был зафиксирован ужасный факт гибели редких лошадей Пржевальского. В начале декабря погибших животных обнаружили с петлями на шее. Предположительно, в ловушку попали жеребенок и кобыла. 

Ученые также сообщили о том, что обратились в полицию по данному факту, ведь считают, что лошади в огромной опасности, потому как металлических ловушек на территории зоны отчуждения сотни. 

Специалисты также считают что нужно как можно скорее очистить зону от потенциальной опасности для животных, поэтому они намерены устроить масштабный рейд. В Центре призывают к помощи неравнодушных украинцев, которые при возможности могут помочь распространением информации, а также финансово. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Прикарпатское село Ворохту атакуют волки. Местные жители очень напуганы присутствием новых "гостей" на территории своих дворов. Жертвами волков стали уже десятки собак, ведь они не могут противостоять хищникам, которые, кажется, не собираются останавливаться. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/pod-chernobylem-ot-chelovecheskoy-deyatelnosti-pogibayut-loshadi-przhevalskogo-uchenye-byut-trevogu-1682494.html
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