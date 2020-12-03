Прикарпатское село атакуют волки: местные жители в панике

Жители села Ворохта, что на Прикарпатье, очень напуганы присутствием новых "гостей" на территории своих дворов. Жертвами волков стали уже десятки собак, ведь они не могут противостоять хищникам, которые, кажется, не собираются останавливаться.

ФОТО: Из открытых источников

Двух животных, которые рыскали в одном из дворов Прикарпатского села, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на одном из домов. Местные жители предполагают, что это волки или одичавшие собаки. До этого времени жители Ворохты не припоминают такого случая.

Один из местных рассказывает, что проснулся среди ночи от странного шума, сразу не поняв что случилось. И только к утру обнаружил отсутствие своего пса в будке и разорванную цепь. Мужчина утверждает, что такое мог сделать только волк.

Жители расположенного неподалеку района 10-го километра рассказали, что столкнулись с волками еще весной — теперь некоторые местные сдержат своих псов в железных вольерах.

Лесники и представители местной власти уверяют, что в этом году количество хищников увеличилось втрое, и допускают, что волки могли мигрировать из соседней Румынии. Сельский глава Олег Дземюк отметил потенциальную угрозу волков для местных жителей, ведь объектом охоты животных может стать и человек. Местная власть намерена обратиться в Министерство экологии для разрешения отстрела небольшого количество волков.

Ранее "Комментарии" сообщали, что жителю Шотландии удалось заснять редчайшую белку-альбиноса. По официальным данным, во всей Британии живет не более 50 таких грызунов, а рождаются они с вероятностью 1 к 100 тысячам.









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