kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19243.42

ETH/USD

603.43

LTC/USD

87.92

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия Прикарпатское село атакуют волки: местные жители в панике
commentss НОВОСТИ Все новости

Прикарпатское село атакуют волки: местные жители в панике

К счастью, пока обошлось без человеческих жертв

сегодня, 10:16
Автор:

Елизавета Черных

Жители села Ворохта, что на Прикарпатье, очень напуганы присутствием новых "гостей" на территории своих дворов. Жертвами волков стали уже десятки собак, ведь они не могут противостоять хищникам, которые, кажется, не собираются останавливаться. 

Прикарпатское село атакуют волки: местные жители в панике

ФОТО: Из открытых источников

Двух животных, которые рыскали в одном из дворов Прикарпатского села, зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные на одном из домов. Местные жители предполагают, что это волки или одичавшие собаки. До этого времени жители Ворохты не припоминают такого случая. 

Один из местных рассказывает, что проснулся среди ночи от странного шума, сразу не поняв что случилось. И только к утру обнаружил отсутствие своего пса в будке и разорванную цепь. Мужчина утверждает, что такое мог сделать только волк. 

Жители расположенного неподалеку района 10-го километра рассказали, что столкнулись с волками еще весной — теперь некоторые местные сдержат своих псов в железных вольерах. 

Лесники и представители местной власти уверяют, что в этом году количество хищников увеличилось втрое, и допускают, что волки могли мигрировать из соседней Румынии. Сельский глава Олег Дземюк отметил потенциальную угрозу волков для местных жителей, ведь объектом охоты животных может стать и человек. Местная власть намерена обратиться в Министерство экологии для разрешения отстрела небольшого количество волков. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что жителю Шотландии удалось заснять редчайшую белку-альбиноса. По официальным данным, во всей Британии живет не более 50 таких грызунов, а рождаются они с вероятностью 1 к 100 тысячам. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/ukrayina/vorohtu-atakuyut-vovki-scho-radyat-miscevim-zhitelyam-1679980.html?fbclid=IwAR3Vm6jaC-Scnj7CuHgwOjwsVCG9jKbVLMYfHCNvyLvdDYQft8sdvZv8XTQ
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ