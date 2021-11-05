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Максим Галкин в "черном" списке: что думает эксперт

Эксперт Елена Броницкая подчеркнула, что сейчас не время рассматривать санкции

сегодня, 13:10
Автор:

Козлова Альбіна
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Политический эксперт Елена Броницкая поделилась с порталом "Комментарии" своим мнением о внесении Максима Галкина в "черный список" Минкульта. По мнению эксперта, сейчас перед Украиной стоят более важные проблемы и вопросы, чем обновление санкционных списков и включение туда артистов и творческих людей.

Максим Галкин в "черном" списке: что думает эксперт

Россиянин Максим Галкин, фото Facebook

По мнению Елены Броницкой, артисты не несут никакой опасности для любого государства. Поэтому политики не должны вмешиваться в какую-либо культуру и, так же, в религию. Власть должна заниматься тем, для чего ее избрал народ — улучшением его благосостояния.

"Ни Киркоров, ни Галкин, не есть теми людьми, которые могут сделать что-то плохое для Украины. Считаю, что власть пошла неправильным путем. Усилия должны прикладывать к решению тех вопросов, где есть проблемы. Это касается маленьких заработных плат, пенсий, социального обеспечения, эпидемии коронавируса, проблем с кислородом, войны на Донбассе. Мы считаемся страной социальной, это даже записано в Конституции. Но власть почему-то занимается другими делами", — подчеркнула эксперт.

Также она добавила, что в Украине действует свобода словами и люди имеют право выражаться, как им вздумается. Однако пока есть проблемы с экономикой, а украинцы получают небольшие пенсии, то надо прежде всего обращать внимание на экономику и социальное обеспечение, ведь Украина является социальным государством.

Как сообщал портал "Комментарии", Министерство культуры обновило "черный" список артистов и иностранных деятелей культуры, угрожающих национальной безопасности. В список россиянин включен 3 ноября.



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Источник: https://comments.ua/
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