Максим Галкин попал в "черный" список Минкульта

В санкционный список российского комика, пародиста, шоу-мена и телеведущего Максима Галкина внесли с 3 ноября. Об этом известно из сайта Министерства культуры и информационной политики.



Россиянин Максим Галкин, фото Facebook

В соответствии с Законом Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины по защите информационного телерадиопространства Украины" запрещается показывать по телевидению и на других информационных ресурсах фильмы с участием лиц из так называемого санкционного списка.



Такие запреты предусмотрены изменениями Закона "О кинематографии". Поэтому Госкино не выдает или прекращает действие удостоверения на распространение и демонстрацию кинолент с попавшими под санкции актерами.

В Перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности, предоставленной Службой безопасности, появилась и фамилия мужа Аллы Пугачевой Максима Галкина. Теперь россиянин на 35 месте в списке по алфавиту.

Еще в 2015 году Максима Галкина включили в базу сайта "Миротворец" за то, что он приехал в аннексированный Крым на концерт "День России". Недавно шоу-мэн снова попал в скандал с украинским языком. Как пишет ТСН, во время нового выпуска "Музыкалиты" ведущий перебивал гостей из Украины и рассказал пародию на "Заповіт" Тараса Шевченко.

Как сообщал портал "Комментарии", Министр культуры обратился в СБУ из-за актера Валентина Томусяка. Украинского актера ошибочно внесли в Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Сейчас его фамилии в списке на сайте Минкульта нет. Актер болезненно отреагировал на информацию и заверил, что с 2014 года не выезжал на оккупированные территории или в Россию. Поэтому министр культуры обратился к правоохранителям с просьбой проверить информацию.







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