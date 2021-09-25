logo
Русский Українська

BTC/USD

42557.69

ETH/USD

2918.61

LTC/USD

151.95

USD/UAH

26.90

EUR/UAH

31.55

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Кремль не меняет почерк: Евангелие Анны Ярославны на выставке в Москве выдают за российское
commentss НОВОСТИ Все новости

Кремль не меняет почерк: Евангелие Анны Ярославны на выставке в Москве выдают за российское

Москва пытается присвоить себе Реймское Евангелие

сегодня, 15:35
Автор:

Кравцев Сергей

В Москве проходит выставка, которая посвящена российско-французским культурным отношениям. Так вот среди большого количества экспонатов на выставке представлено Реймское Евангелие. Эту, без преувеличения сказать, выдающееся историческое творение историки связывают с дочерью киевского князя Ярослава Мудрого Анной, будущей королевой Франции. Вот только на выставке в столице РФ, конечно же, нет и слова о том, что представленное Реймское Евангелие как-то связано с Украиной. Оно выдается, как российское. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Кремль не меняет почерк: Евангелие Анны Ярославны на выставке в Москве выдают за российское

Реймское Евангелие Фото: ukrmanuscript.com

Выставка с громким названием "Франция и Россия: 10 столетий вместе" открылась 17 сентября. По времени она будет продолжаться до первых чисел января 2022 года. Впечатляет также список музеев, которые представили свои экспонаты для такой масштабной выставки. Всего в Музеях Московского Кремля представлено почти 200 экспонатов.

Но помимо экспонатов не обошлось и без пропагандистской составляющей. Организаторы выставки называют первым шагом для зарождения дружественных российско-французских отношений именно брак киевской княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха І. При этом организаторы выставки упускают важный исторический момент о том, кем на самом деле была Анна Ярославна и какое вообще отношение имела к Москве. Российская пропагандистская машина уже не единожды запускала тезис о том, что Анна Ярославна имеет отношение к России, а не к Украине, хотя неоспорим тот факт, что сам Париж называет Анну Ярославну киевской княжной, подтверждая ее причастность именно к Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь с 21 на 22 сентября перестало биться сердце выдающегося Гетмана, которого Москва назвала предателем.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/yavangeliye-anny-yaroslavny-u-moskvi-vydayut-za-rosiyske/31477073.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ