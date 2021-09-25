Кремль не меняет почерк: Евангелие Анны Ярославны на выставке в Москве выдают за российское

В Москве проходит выставка, которая посвящена российско-французским культурным отношениям. Так вот среди большого количества экспонатов на выставке представлено Реймское Евангелие. Эту, без преувеличения сказать, выдающееся историческое творение историки связывают с дочерью киевского князя Ярослава Мудрого Анной, будущей королевой Франции. Вот только на выставке в столице РФ, конечно же, нет и слова о том, что представленное Реймское Евангелие как-то связано с Украиной. Оно выдается, как российское. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет "Радио Свобода".

Реймское Евангелие Фото: ukrmanuscript.com

Выставка с громким названием "Франция и Россия: 10 столетий вместе" открылась 17 сентября. По времени она будет продолжаться до первых чисел января 2022 года. Впечатляет также список музеев, которые представили свои экспонаты для такой масштабной выставки. Всего в Музеях Московского Кремля представлено почти 200 экспонатов.

Но помимо экспонатов не обошлось и без пропагандистской составляющей. Организаторы выставки называют первым шагом для зарождения дружественных российско-французских отношений именно брак киевской княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха І. При этом организаторы выставки упускают важный исторический момент о том, кем на самом деле была Анна Ярославна и какое вообще отношение имела к Москве. Российская пропагандистская машина уже не единожды запускала тезис о том, что Анна Ярославна имеет отношение к России, а не к Украине, хотя неоспорим тот факт, что сам Париж называет Анну Ярославну киевской княжной, подтверждая ее причастность именно к Украине.

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