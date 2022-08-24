Ко Дню Независимости Украины "Довженко-Центр" отреставрировал фильм "Земля"

Крупнейший украинский архив фильмов "Довженко-Центр" совместно с Takflix представили ко Дню Независимости Украины фильм "Земля". Эта постановка была снята в 1930 году Александром Довженко.

Фильм "Земля" Олександра Довженко





"Довженко-Центр" представил немой фильм "Земля" в новой отреставрированной версии с музыкальным сопровождением от украинской этногруппы "ДахаБраха". По словам авторов, идея привлечь группу "ДахаБраха" заключалась в том, чтобы сместить акценты фильма на более гуманистические, а не идеологические.

Фильм "Земля" за свои 92 года существования получил множество наград и похвал. Так, в 1958 году на выставке в Бельгии фильм попал в 12 лучших фильмов всех времен и народов. А в 2015 году ЮНЕСКО включило ленту "Земля" в пятерку самых выдающихся фильмов. Также фильм занимает 2 строчку в списке 100 лучших фильмов Украины.



Именно поэтому инициаторы из "Довженко-Центра" решили отреставрировать фильм "Земля" ко Дню Независимости Украины.

Напомним, что Министерство культуры во главе с Александром Ткаченко предлагает реорганизовать "Довженко-Центр". Такой шаг вызвал бурную реакцию в украинском культурном пространстве, ведь большинство деятелей уверены, что таким решением Александр Ткаченко собирается ликвидировать учреждение, являющееся крупнейшим архивом фильмов в Украине.

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