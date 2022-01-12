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Какой предмет в доме является самым опасным для планеты

Ученые Королевского химического общества назвали самый опасный для планеты предмет в доме: что же это

сегодня, 16:50
Автор:

Светлана Шкурупий
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Наверное, у каждого в доме можно найти острые предметы, концентрированные кислоты, различные средства и порошки для уборки. Они могут представлять опасность для здоровья при неправильном использовании. Но оказывается, у нас может храниться предмет, представляющий опасность для целой планеты.

Какой предмет в доме является самым опасным для планеты

Назван самый опасный для планеты предмет в доме (фото из открытых источников)

Члены Королевского химического общества заявили, что открытые банки с краской для стен весьма токсичны для окружающей среды. В их составе есть полимеры, которые вредят природе не меньше, чем полиэтиленовые пакеты. Эти вещества могут долгое время оставаться на поверхности Земли и загрязнять нашу атмосферу, проникая в продукты и систему водоснабжения.

Согласно данным, британцы хранят в своих домах около 50 миллионов литров остатков краски, и чаще всего подобные отходы они потом относят на свалку или сжигают.

Исследователи говорят, что за период пандемии спрос на ласокрасочную продукцию вырос, поскольку люди начали больше времени проводить дома и заниматься обустройством жилплощади.

Чтобы минимизировать вред от краски, ученые советуют рассчитывать необходимое количество материала, чтобы потом не хранить его и не выбрасывать.

Напомним, в природе, и в быту нас окружает множество бактерий. Есть вещи в доме, на поверхности которых они любят накапливаться, причем в большом количестве. Начто стоит обратить внимание? 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что во время уборки дома нужно протирать все места и предметы, на которых скапливается пыль. И это не только ковры и мебель. Если хотите, чтобы ваша квартира была чистой, обязательно обратите внимание на следующие предметы. 


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Источник: https://www.independent.co.uk/climate-change/news/paint-stockpile-polymer-climate-crisis-b1988147.html?r=63990
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