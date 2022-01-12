Какой предмет в доме является самым опасным для планеты

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Светлана Шкурупий
Наверное,
у каждого в доме можно найти острые предметы, концентрированные кислоты,
различные средства и порошки для уборки. Они могут представлять опасность для
здоровья при неправильном использовании. Но оказывается, у нас может храниться предмет, представляющий опасность для целой планеты.
Назван самый опасный для планеты предмет в доме (фото из открытых источников)
Члены Королевского
химического общества заявили, что открытые банки с краской для стен весьма
токсичны для окружающей среды. В их составе есть полимеры, которые вредят
природе не меньше, чем полиэтиленовые пакеты. Эти вещества могут долгое время
оставаться на поверхности Земли и загрязнять нашу атмосферу, проникая в
продукты и систему водоснабжения.
Согласно
данным, британцы хранят в своих домах около 50 миллионов литров остатков
краски, и чаще всего подобные отходы они потом относят на свалку или сжигают.
Исследователи
говорят, что за период пандемии спрос на ласокрасочную продукцию вырос,
поскольку люди начали больше времени проводить дома и заниматься обустройством
жилплощади.
Чтобы
минимизировать вред от краски, ученые советуют рассчитывать необходимое
количество материала, чтобы потом не хранить его и не выбрасывать.
Напомним,
в природе, и в быту нас окружает множество бактерий. Есть вещи в доме, на
поверхности которых они любят накапливаться, причем в большом количестве. Начто стоит обратить внимание?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что во время уборки дома нужно
протирать все места и предметы, на которых скапливается пыль. И это не только
ковры и мебель. Если хотите, чтобы ваша квартира была чистой, обязательно
обратите внимание на следующие предметы.
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