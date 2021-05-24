Какая новая эпидемия охватила Индию

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Данило Матюха
Правительства индийских союзных территорий Джамму и Кашмир объявили о начале эпидемии "черной плесени" (мукормикоз) на их землях. Об этом сообщает Times of India.
Эпидемия в Индии - фото из открытых источников
По информации журналистов, на прошлой неделе аналогичные заявления сделали штаты Раджахстан и Телангана.
Индийские врачи отмечают, что новая болезнь появляется у людей, которые длительное время находились в отделениях интенсивной терапии и получали кислородную поддержку. Кроме того, на "черную плесень" часто страдают диабетики, получавшие большие дозы стероидов.
Напомним, мукормикоз — это редкое заболевание, вызванное грибами, которые поражают почву, растения, испорченные овощи и фрукты. Это заболевание может вызвать осложнения со стороны нервной системы, а также лихорадку, боль и припухлость глаз, носовых пазух.
Наиболее опасна "черная плесень" для людей с сахарным диабетом, ВИЧ, онкологией и пациентов с коронавирусом. Подробнее — в нашей статье.
Также мы сообщали, что в апреле Индия попала в "коронавирусный шторм". В стране несколько дней подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Отметка достигала почти 350 тысяч заболевших за день.
Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях.
Кроме того, мы сообщали, что в конце марта Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производятся на мощностях Serum Institute. Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.
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