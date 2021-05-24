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Какая новая эпидемия охватила Индию

Четыре индийских региона объявили об эпидемии мукормикоза

сегодня, 15:37
Автор:

Данило Матюха

Правительства индийских союзных территорий Джамму и Кашмир объявили о начале эпидемии "черной плесени" (мукормикоз) на их землях. Об этом сообщает Times of India.

Какая новая эпидемия охватила Индию

Эпидемия в Индии - фото из открытых источников

По информации журналистов, на прошлой неделе аналогичные заявления сделали штаты Раджахстан и Телангана.

Индийские врачи отмечают, что новая болезнь появляется у людей, которые длительное время находились в отделениях интенсивной терапии и получали кислородную поддержку. Кроме того, на "черную плесень" часто страдают диабетики, получавшие большие дозы стероидов.

Напомним, мукормикоз — это редкое заболевание, вызванное грибами, которые поражают почву, растения, испорченные овощи и фрукты. Это заболевание может вызвать осложнения со стороны нервной системы, а также лихорадку, боль и припухлость глаз, носовых пазух.

Наиболее опасна "черная плесень" для людей с сахарным диабетом, ВИЧ, онкологией и пациентов с коронавирусом. Подробнее — в нашей статье.

Также мы сообщали, что в апреле Индия попала в "коронавирусный шторм". В стране несколько дней подряд фиксировали антирекорды по количеству новых случаев COVID-19. Отметка достигала почти 350 тысяч заболевших за день. 

Ранее издание "Комментарии" рассказывало, что украинские власти договорились о поставках гуманитарной помощи Индии на взаимовыгодных условиях. 

Кроме того, мы сообщали, что в конце марта Индия приостановила экспорт крупнейших партий вакцин от коронавируса AstraZeneca, что производятся на мощностях Serum Institute.  Решение об остановке экспорта связано с ростом заражений в стране и удовлетворением внутреннего спроса.


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Источник: https://timesofindia.indiatimes.com/india/black-fungus-declared-as-epidemic-in-jammu-and-kashmir-issue-instructions-to-all-concerned-to-follow-guidelines-/articleshow/82907267.cms
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