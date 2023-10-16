Как на самом деле выглядела Жанна д’Арк: реконструкция лица

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Slava Kot
Жанна д’Арк – национальная героиня Франции и легендарная личность, которую знают во всем мире. Французская воительница жила в 15 веке, что означает отсутствие фотографий, а ранняя смерть помешала ее увековечить в картинах. Поэтому ученые, исследователи и любители пытаются воспроизвести лицо Жанны д'Арк.
Как на самом деле выглядела Жанна Д'Арк. Фото из открытых источников
В частности, за реконструкцию лица Жанны д’Арк взялась профессиональная дизайнерша с более 10-летним опытом Бекка Сеговия. Она ранее в рамках собственного проекта Royalty Now воспроизвела лицо таких известных личностей, как Тутанхамон, Авраам Линкольн, Клеопатра и другие.
Бекка Сеговия изучила исторические данные и занималась поиском материалов о внешнем виде Жанны д'Арк. Оказалось, что единственное изображение Жанны д’Арк, созданное при ее жизни — это зарисовка французского политика, который на самом деле никогда ее не видел. Несмотря на это, сохранилась информация в письмах о ее внешнем виде.
Оказалось, что Жанна д'Арк была небольшого роста, около 157 см. У нее были темные коротко подстриженные волосы с челкой. Ее глаза были "большие, темные и серьезные", а кожа загорела спустя долгое время пребывания на улице. Также были описаны другие характеристики, в частности небольшое красное пятно по одному из ушей.
Учитывая все особенности описания Жанны д’Арк дизайнер Бекка Сеговия реконструировала лицо легендарной французской героини. Просмотреть, как выглядела Жанна д’Арк можно ниже:
Жанна д'Арк была активной участницей Столетней войны между Англией и Францией. Она сняла осаду с города Орлеан, а последующие ее победы привели к коронации Карла VII. Жанна д'Арк видела видения, которые, как она утверждала, были от Бога и помогали ей в победе. Впоследствии молодая француженка была передана проанглийским епископам, приговорившим ее к смертной казни по сфабрикованным обвинениям. Таким образом, легендарная Жанна д’Арк погибла в возрасте 19 лет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые реконструировали лицо мужчины, жившего 35 тыс. лет назад.
Также "Комментарии" писал, как выглядела мать Иисуса. Ученый воспроизвел лицо Девы Марии.
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