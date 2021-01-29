Известную картину Сандро Боттичелли продали на рекордную сумму

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Любовь Блажко
Картину "Портрет молодого человека с медальоном", которую создал итальянский художник Сандро Боттичелли продали за весьма внушительную сумму — 92,2 миллиона долларов (около 2,5 миллиардов гривен). В Нью-Йорке был проведен аукцион, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.
"Портрет молодого человека с медальоном". Фото: obozrevatel
Также известно, что эта картина – самая дорогая работа этого автора. Отмечается, что это произведение искусства считается самой ценной работой старых мастеров, которые когда-либо были проданы на Sotheby's.
Портрет был написан в 1480 году, эксперты оценивали его стоимость минимум в 80 миллионов долларов. А обладателем уникальной работы итальянского художника стал русскоязычный покупатель, но имя его осталось неизвестным для общественности.
Известно, что до этого владельцем картины был Шелдон Солоу, который купил ее в 1982 году за 1,2 млн долларов.
Добавим, что Сандро Боттичелли считается одним из самых значимых итальянских художников эпохи Возрождения. Он — представитель флорентийской школы живописи. Также живописец создал такие работы как "Весна", "Венера и Марс", а также "Рождение Венеры". Отмечается, что последняя картина принесла Боттичелли мировую известность и славу.
"Портрет молодого человека с медальоном" прославился на весь мир тем, что мальчик держит в руках медальон, на котором изображен святой. Работа написана темперой на доске размерами 58,7 на 38,9 см
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