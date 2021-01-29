Известную картину Сандро Боттичелли продали на рекордную сумму

Картину "Портрет молодого человека с медальоном", которую создал итальянский художник Сандро Боттичелли продали за весьма внушительную сумму — 92,2 миллиона долларов (около 2,5 миллиардов гривен). В Нью-Йорке был проведен аукцион, сообщается на сайте аукционного дома Sotheby's.

"Портрет молодого человека с медальоном". Фото: obozrevatel

Также известно, что эта картина – самая дорогая работа этого автора. Отмечается, что это произведение искусства считается самой ценной работой старых мастеров, которые когда-либо были проданы на Sotheby's.

Портрет был написан в 1480 году, эксперты оценивали его стоимость минимум в 80 миллионов долларов. А обладателем уникальной работы итальянского художника стал русскоязычный покупатель, но имя его осталось неизвестным для общественности.

Известно, что до этого владельцем картины был Шелдон Солоу, который купил ее в 1982 году за 1,2 млн долларов.





Добавим, что Сандро Боттичелли считается одним из самых значимых итальянских художников эпохи Возрождения. Он — представитель флорентийской школы живописи. Также живописец создал такие работы как "Весна", "Венера и Марс", а также "Рождение Венеры". Отмечается, что последняя картина принесла Боттичелли мировую известность и славу.

"Портрет молодого человека с медальоном" прославился на весь мир тем, что мальчик держит в руках медальон, на котором изображен святой. Работа написана темперой на доске размерами 58,7 на 38,9 см

Как сообщало издание "Комментарии", почему "каракули" одного из самых популярных художников продаются за миллионы долларов. Сай Твомбли известен всему миру благодаря умению максимально креативно выражать свое творчество на холсте. Его манера отличается от других художников тем, что он рисует различные линии, царапины и надписи в хаотичном порядке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!