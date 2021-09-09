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Изнасиловал 12-летнюю девочку: стали известны новые подробности о педофиле из Ровенщины

Мужчина изнасиловал дочь своей знакомой

сегодня, 20:58
Автор:

Лиля Воробьева

На Ровенщине 8 лет тюрьмы за сексуальное насилие, совершенное над несовершеннолетней, получил 29-летний местный житель. Дело рассматривалось Костопольским районным судом, который назначил педофилу такое суровое наказание в местах лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Изнасиловал 12-летнюю девочку: стали известны новые подробности о педофиле из Ровенщины

Мужчина проведет за решеткой 8 лет (фото из открытых источников)

Мужчина поиздевался над ребенком еще в декабре 2019 года. Жертвой сексуального насилия стала 12-летняя дочь его знакомой.

Чтобы удовлетворить свое сладострастное желание, парень и совершил сексуальное насилие над девочкой, поиздевавшись над ней. По сообщению пресс-службы Ровенской прокуратуры, это произошло вопреки воле малолетней жертвы насильника.

Юная ровенчанка после принудительного сексуального акта  забеременела в 12 лет и родила девочку.

Кроме восьмилетнего пребывания за решеткой, суд заставил насильника компенсировать своей жертве 100 тысяч гривен, удовлетворив ее гражданский иск.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что в Ровно двое подростков напали на прохожую с ножом. В Ровно двое подростков-братьев напали с ножом на прохожую. Пострадавшую госпитализировали в городскую больницу. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Ровно. Известно, что около 9:00 утра 31 августа подростки напали на 42-летнюю местную жительницу. Женщина шла по улице Черновола, когда один из ребят ударил ее несколько раз ножом в спину. После чего ребята скрылись с места происшествия. Очевидцы вызвали полицию и "скорую". Женщина госпитализирована в больницу. У потерпевшей непроникающие ранения, ее опросят следователи.


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Источник: https://pro.gov.ua/8-rokiv-za-gratamy-provede-zhytel-kostopilshchyny-za-zgvaltuvannya-malolitnoyi
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