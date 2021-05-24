Итоги Евровидения-2021: почему так разнятся голосования зрителей и жюри

"Комментарии" вместе с экспертами подвели итоги "Евровидения-2021" в политическом ракурсе. Почему многие страны-соседки Украины не дали голосов нашей группе Go_A от национального жюри? И мы были на девятом месте. Хотя по зрителям — Украина стала второй? Насколько эффективна такая система судейства? Ответы – в нашем материале.

Евровидение-2021. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Политические аспекты "Евровидения" — одна из проблем конкурса"

Победитель первого сезона талант-шоу "Х-Фактор" в Украине, оперный певец, тенор Алексей Кузнецов, живущий сейчас в Нью-Йорке, подчеркивает, что конкурс "Евровидение", хоть и музыкальный, всегда был политическим. Несмотря на то, что в официальных правилах "Евровидения" написано, что это событие – аполитичное.

Из политических моментов можно вспомнить Грузию, которую Европейский вещательный союз дисквалифицировал в 2009 году. Тогда песню грузинской группы "Стефане и 3G" We Don't Wanna Put In признали прямым намеком на российского премьера (на тот момент) Владимира Путина. Или отказ выступать Туниса (1977) и Ливана (2005) из-за напряженных отношений с Израилем. В 2012 году в конкурсе, который проводился в Азербайджане, не участвовала конфликтующая с ним Армения.

Своя политическая история у Украины и России – тут вам и "Гринджолы" с гимном Оранжевой революции "Разом нас багато" в 2005-м, и выступление Верки Сердючки в 2007 году (слова "Лаша Тумбай" в РФ восприняли как "Russia Goodbye"), и победа Джамалы в 2016 с песней о судьбе крымских татар, и отказ во въезде в Украину, где конкурс проходил в 2017-м, российской исполнительнице Юлии Самойловой, незаконно посещавшей аннексированную территорию Крыма.

Ну и оценки жюри – всегда отдельная история. Потому что явно видны политические аспекты. Как и в этот раз.

"Политические аспекты "Евровидения" — одна из проблем конкурса, — уверен Алексей Кузнецов. — Если он станет частным, таких вопросов, возможно бы, не возникло. Но на данный момент имеем такую систему судейства — и с ней приходится мириться".

"Объективности в судейском голосовании практически нет"

Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара также считает, что "Евровидение" – конкурс, который давно уже стал не песенным, а политическим.

"И последнее изменение в правилах, когда суммируется сумма баллов от жюри и от телезрителей, наглядно доказало, что объективности в судейском голосовании практически нет. На мой взгляд, жюри лишь нескольких стран проголосовало, действительно, объективно, — отмечает Евгений Хмара. — Не знаю, есть ли смысл проводить голосование далее в таком виде. Виден огромный разрыв, когда жюри – не то проплаченное, не то заангажированное — дает той же России так много голосов. А зрители по всему миру дают так мало. Таких разрывов быть не должно".

По мнению композитора, спорт в этом плане более объективный. Есть команды, разные по силе. И сильнейший выявляется путем противоборства.

"Хочу также высказаться касательно нашего национального отбора на "Евровидение". Очень здорово, что он есть. Могут себя проявить новые артисты. Та же группа Go_A, ранее не известная широкому кругу слушателей – сумела не просто пробиться на "Евровидение", но и стать второй, по мнению телезрителей. Но есть обратная сторона медали в таком отборе, — считает Евгений Хмара. — Такие звезды как MONATIK, The HARDKISS не захотят соревноваться с другими артистами. Соответственно – не смогут представить Украину на "Евровидении". Возможно, логичнее было бы сделать, чтобы, к примеру, три года отбор проводило национальное жюри – и отправляли на конкурс по итогам его решения. А три года – выбор исключительно за зрителем".

Ранее сообщалось, что Зеленский сказал про выступление Go_A на "Евровидении-2021".

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