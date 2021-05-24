Итоги Евровидения-2021: почему так разнятся голосования зрителей и жюри

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Таисия Ерохина
"Комментарии" вместе с экспертами подвели итоги
"Евровидения-2021" в политическом ракурсе. Почему многие страны-соседки
Украины не дали голосов нашей группе Go_A от национального жюри? И мы были на девятом
месте. Хотя по зрителям — Украина стала второй? Насколько эффективна такая
система судейства? Ответы – в нашем материале.
Евровидение-2021. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Победитель
первого сезона талант-шоу "Х-Фактор" в Украине, оперный певец, тенор Алексей
Кузнецов, живущий сейчас в Нью-Йорке, подчеркивает, что конкурс "Евровидение",
хоть и музыкальный, всегда был политическим. Несмотря на то, что в официальных
правилах "Евровидения" написано, что это событие – аполитичное.
Из
политических моментов можно вспомнить Грузию, которую Европейский вещательный
союз дисквалифицировал в 2009 году. Тогда песню грузинской группы "Стефане и
3G" We Don't Wanna Put In признали прямым намеком на российского премьера (на
тот момент) Владимира Путина. Или отказ выступать Туниса (1977) и Ливана (2005)
из-за напряженных отношений с Израилем. В 2012 году в конкурсе, который
проводился в Азербайджане, не участвовала конфликтующая с ним Армения.
Своя
политическая история у Украины и России – тут вам и "Гринджолы" с гимном
Оранжевой революции "Разом нас багато" в 2005-м, и выступление Верки Сердючки в
2007 году (слова "Лаша Тумбай" в РФ восприняли как "Russia Goodbye"), и победа
Джамалы в 2016 с песней о судьбе крымских татар, и отказ во въезде в Украину,
где конкурс проходил в 2017-м, российской исполнительнице Юлии Самойловой,
незаконно посещавшей аннексированную территорию Крыма.
Ну
и оценки жюри – всегда отдельная история. Потому что явно видны политические
аспекты. Как и в этот раз.
"Политические
аспекты "Евровидения" — одна из проблем конкурса, — уверен Алексей Кузнецов. —
Если он станет частным, таких вопросов, возможно бы, не возникло. Но на данный
момент имеем такую систему судейства — и с ней приходится мириться".
Композитор, пианист-виртуоз Евгений Хмара также
считает, что "Евровидение" – конкурс, который давно уже стал не песенным, а
политическим.
"И последнее изменение в правилах, когда
суммируется сумма баллов от жюри и от телезрителей, наглядно доказало, что
объективности в судейском голосовании практически нет. На мой взгляд, жюри лишь
нескольких стран проголосовало, действительно, объективно, — отмечает Евгений
Хмара. — Не знаю, есть ли смысл проводить голосование далее в таком виде. Виден
огромный разрыв, когда жюри – не то проплаченное, не то заангажированное — дает
той же России так много голосов. А зрители по всему миру дают так мало. Таких
разрывов быть не должно".
По мнению композитора, спорт в этом плане
более объективный. Есть команды, разные по силе. И сильнейший выявляется путем
противоборства.
"Хочу также высказаться касательно нашего
национального отбора на "Евровидение". Очень здорово, что он есть. Могут себя
проявить новые артисты. Та же группа Go_A, ранее не известная широкому кругу
слушателей – сумела не просто пробиться на "Евровидение", но и стать второй, по
мнению телезрителей. Но есть обратная сторона медали в таком отборе, — считает
Евгений Хмара. — Такие звезды как MONATIK, The HARDKISS не захотят
соревноваться с другими артистами. Соответственно – не смогут представить
Украину на "Евровидении". Возможно, логичнее было бы сделать, чтобы, к примеру,
три года отбор проводило национальное жюри – и отправляли на конкурс по итогам
его решения. А три года – выбор исключительно за зрителем".
Ранее сообщалось, что Зеленский
сказал про выступление Go_A на "Евровидении-2021".
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