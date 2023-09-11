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История одного фото: Падающий человек

Одна из самых выдающихся фотографий начала 21 века была сделана во время ужасного террористического акта 11 сентября 2001 года в США.

11 сентября 2023, 09:05
Автор:
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Slava Kot
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The Falling Man ("Падающий человек") – это известная фотография, которая была сделана фотографом Associated Press Ричардом Дрю. На фото изображён мужчина, который падает из Всемирного торгового центра во время терактов 11 сентября в Нью-Йорке.

История одного фото: Падающий человек

Падающий человек. Фото: Ричард Дрю

Человек, оказавшийся на фотографии, был на верхних этажах Всемирного торгового центра. Непонятно, упал ли он во время последствий взрывов, или выпрыгнул спасаясь от дыма и огня. Фотография была сделана 11 сентября в 9 часов 41 минуту и 15 секунд утра в день терактов. 


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Фото на следующий день после терактов было опубликовано многими международными СМИ. Сначала читатели указывали, что изображение является "холоднокровным, тревожным, садистским и отвратительным", однако через несколько лет фотография получила широкое признание и считается одним из самых важных изображений.

Несмотря на то, что человек на изображении летит отвесно вниз, однако на других фотографиях видно, что тело мужчины постоянно находится в движении во время падения. Идентичность мужчины на фотографии "Падающий человек" неустановленная. Но, по всей вероятности, он был работником ресторана Windows on the World, располагавшегося на вершине Северной башни небоскреба.

"Настоящая сила падающего человека меньше о том, кем он был, а больше о том, кем он стал: временным неизвестным солдатом в часто неизвестной и неопределенной войне, которая навсегда приостановлена в истории", — описывает фото издания Time в 2016 году.

Напомним, что террористический акт 11 сентября 2001 года – это серия террористических атак "Аль-Каиды" по территории США. В результате нападения погибли 2996 человек и около 25 тысяч получили ранения разной степени. Среди погибших 372 иностранца, в том числе один гражданин Украины. В начале сентября 2023 г. стало известно об идентификации двух новых тел. До сих пор не идентифицировано более 1000 человеческих останков в этом теракте.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об истории фотографии "Обед на небоскребе".

Также "Комментарии" писали, что российские оккупанты убили двух иностранных волонтеров на востоке Украины.



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