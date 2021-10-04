Голос украинской бабушки попал в аудиоколлекцию ЮНЕСКО



















Хранительница архаического ритуального пения, фото из открытых источников

К пандемии известная украинка выступала за рубежом, ее голос звучал в соборе святого Владимира Великого в Париже и внесен в наследие ЮНЕСКО. Об этом сообщает сайт "Что там".



Украинские песни в ее исполнении внесены в аудиоколлекцию ЮНЕСКО. Пение Доминики Чекун слушают этнографы и исследователи этнической музыки.

Сейчас певице 85 лет, она знает более 100 украинских песен и сама их исполняет. Женщина организовала группу "Старые Кони" и дает мастер-классы по вокалу. Группа успела до начала пандемии выступить в Беларуси, Венгрии и Польши. Также Доминика Никифоровна выступила с сольным концертом в Париже в рамках международного проекту "Полифония".

Доминика Никифоровна охотно учит полесской технике пения солистов современных фолк-групп. Группа "Курбасы" уже записала студийный альбом бабушки и издала сборник песен "Голос мистического Полесья".

Исполнительница спела колыбельную в песне "Ангелы" украинской группы "ТНМК".

О ней известно, что она родилась в Заричненском районе Ровенской области. Начала петь наследуя мать и бабушку, девочка возилась по хозяйству и слышала песни, запоминала и пела всю оставшуюся жизнь.

Доминика Никифоровна умеет петь не только полесские песни, но и колядки в определенной технике, которая предусматривает сочетание нот и мелизмов. Женщину называют обладательницей уникального голоса и хранительницей сотен древних песен и архаического ритуального пения Полесья.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский певец рассказал об отношениях с мужем. Музыкант боялся признаться обществу в своей ориентации. Но это, по словам MELOVINа, что не стало причиной для разрыва отношений. Пара рассталась из-за нехватки новых эмоций.

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