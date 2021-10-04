logo
Русский Українська

BTC/USD

47570.75

ETH/USD

3336.20

LTC/USD

165.89

USD/UAH

26.69

EUR/UAH

31.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество искусство и культура Голос украинской бабушки попал в аудиоколлекцию ЮНЕСКО
commentss НОВОСТИ Все новости

Голос украинской бабушки попал в аудиоколлекцию ЮНЕСКО

Женщина знает более ста древних песен и выполняет их в уникальной манере

сегодня, 11:35
Автор:

Козлова Альбіна








Голос украинской бабушки попал в аудиоколлекцию ЮНЕСКО

Хранительница архаического ритуального пения, фото из открытых источников

К пандемии известная украинка выступала за рубежом, ее голос звучал в соборе святого Владимира Великого в Париже и внесен в наследие ЮНЕСКО. Об этом сообщает сайт "Что там".

Украинские песни в ее исполнении внесены в аудиоколлекцию ЮНЕСКО. Пение Доминики Чекун слушают этнографы и исследователи этнической музыки.

Сейчас певице 85 лет, она знает более 100 украинских песен и сама их исполняет. Женщина организовала группу "Старые Кони" и дает мастер-классы по вокалу. Группа успела до начала пандемии выступить в Беларуси, Венгрии и Польши. Также Доминика Никифоровна выступила с сольным концертом в Париже в рамках международного проекту "Полифония".

Доминика Никифоровна охотно учит полесской технике пения солистов современных фолк-групп. Группа "Курбасы" уже записала студийный альбом бабушки и издала сборник песен "Голос мистического Полесья".

Исполнительница спела колыбельную в песне "Ангелы" украинской группы "ТНМК".

О ней известно, что она родилась в Заричненском районе Ровенской области. Начала петь наследуя мать и бабушку, девочка возилась по хозяйству и слышала песни, запоминала и пела всю оставшуюся жизнь.

Доминика Никифоровна умеет петь не только полесские песни, но и колядки в определенной технике, которая предусматривает сочетание нот и мелизмов. Женщину называют обладательницей уникального голоса и хранительницей сотен древних песен и архаического ритуального пения Полесья.

Как сообщал портал "Комментарии", украинский певец рассказал об отношениях с мужем. Музыкант боялся признаться обществу в своей ориентации. Но это, по словам MELOVINа, что не стало причиной для разрыва отношений. Пара рассталась из-за нехватки новых эмоций.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://shotam.info/holos-ukrainky-potrapyv-u-kolektsiiu-tradyiynoi-muzyky-yunesko-video/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ