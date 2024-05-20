Глава УИНП объяснил, изменят ли название монумента "Родина-Мать"

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Slava Kot
Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал заявление Министерства культуры, где предложили переименовать монумент "Родина-Мать" в "Украина-Мать". По словам Дробовича, насущной необходимости изменения названия монумента нет.
Монумент "Родина-мать". Фото из открытых источников
В интервью "Интерфакс-Украина" Антон Дробович высказался об изменении названия монумента "Родина-мать".
Глава УИНП считает, что идея переименовать "Родину-Мать" в "Украина-Мать" была понятна на волне популярности песни об "отце Бандере". Однако никто ее не обсуждал с экспертами.
Напомним, что в августе 2023 года директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук после снятия советского герба с монумента "Родина-Мать" предложил изменить его название на "Украина-Мать". А и. о. главы Минкульта Ростислав Карандеев призвал использовать новое название, несмотря на то, что официального решения о переименовании нет.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава УИНП Антон Дробович предложил не демонтировать "Арку дружбы народов", а перекрасить ее в цвет радуги и сделать символом ЛГБТ.
Также "Комментарии" писали о реакции главы МИД РФ Марии Захаровой на установление трезубца на монумент "Родина-мать".
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