Глава УИНП объяснил, изменят ли название монумента "Родина-Мать"

Глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Антон Дробович прокомментировал заявление Министерства культуры, где предложили переименовать монумент "Родина-Мать" в "Украина-Мать". По словам Дробовича, насущной необходимости изменения названия монумента нет.



Монумент "Родина-мать". Фото из открытых источников

В интервью "Интерфакс-Украина" Антон Дробович высказался об изменении названия монумента "Родина-мать".

"Имеющееся название функционирует нормально, и я не вижу в этом насущной потребности. Возможно, потом — да, но пока такой потребности нет", — сказал Дробович.

Глава УИНП считает, что идея переименовать "Родину-Мать" в "Украина-Мать" была понятна на волне популярности песни об "отце Бандере". Однако никто ее не обсуждал с экспертами.

"Я понимаю, почему медийщики в Минкультуры и в музее взялись за это. Но мне кажется, что это не было нормально прокоммуниковано ни с экспертной средой, ни с сообществом. Это было поспешное решение", — сказал Дробович.

Напомним, что в августе 2023 года директор Национального музея истории Украины во Второй мировой войне Юрий Савчук после снятия советского герба с монумента "Родина-Мать" предложил изменить его название на "Украина-Мать". А и. о. главы Минкульта Ростислав Карандеев призвал использовать новое название, несмотря на то, что официального решения о переименовании нет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава УИНП Антон Дробович предложил не демонтировать "Арку дружбы народов", а перекрасить ее в цвет радуги и сделать символом ЛГБТ.

Также "Комментарии" писали о реакции главы МИД РФ Марии Захаровой на установление трезубца на монумент "Родина-мать".



