Где можно услышать воссозданный голос Тараса Шевченко

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Козлова Альбіна
Ко Дню независимости украинцы создали еще один подарок для нации — творческую реконструкцию голоса Кобзаря — Тараса Григорьевича Шевченко. Об этом сообщает агентство TABASCO в Facebook.
Украинцы могут услышать воссозданный голос Тараса Шевченко, фото из открытых источников
Для проекта использовали точные антропометрические данные — посмертную маску Шевченко, данные о росте, прижизненные описания поэта из архивов.
Вся информация о привычках, физиологических данных, манерах поведения, характерных чертах была распределена по степени важности и проанализирована искусственным интеллектом. Была создана 3D-модель головы Шевченко. Компьютер подобрал 108 человек, которые похожи на поэта. Нейросеть выбрала наиболее репрезентативных лиц, параметры которых совпадали с Шевченко, на основе исследований, подтверждающих наличие четкой корреляции между телом, чертами лица и голосом.
Отметим, что креативное агентство TABASCO создано в 2006 году и входит в группу компаний CMS Group. Агентство занимается рекламными компаниями, создает стратегию и выполняет трансформацию брендов, предоставляет консалтинговые услуги по маркетингу. Компания известна своими масштабными проектами и получила высокие премии индустрии.
Как писал портал "Комментарии", известный украинский писатель Лесь Герасимчук умер.
Услышать голос вы можете в видео на странице в Facebook.
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