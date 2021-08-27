Где можно услышать воссозданный голос Тараса Шевченко

Ко Дню независимости украинцы создали еще один подарок для нации — творческую реконструкцию голоса Кобзаря — Тараса Григорьевича Шевченко. Об этом сообщает агентство TABASCO в Facebook.

Украинцы могут услышать воссозданный голос Тараса Шевченко, фото из открытых источников

"Этот проект наша команда посвящает всем украинцам в честь 30-летия Независимости нашей страны! Совместно с партнерами, Национальным музеем Тараса Шевченко и компанией Wantent мы создали творческую реконструкцию голоса великого поэта с помощью антропометрических данных и нейросети", — говорится в сообщении.

Новейшие технологии были применены для воспроизведения голоса Кобзаря. Над проектом команда из более чем 150 человек работала год. В нее вошли программисты, дизайнеры, историки, шевченковеды. Ведь перед ними стояла сложная задача — воссоздать голос известного украинца, которого нет ни на одной из звукозаписей.

Для проекта использовали точные антропометрические данные — посмертную маску Шевченко, данные о росте, прижизненные описания поэта из архивов.

"Кроме физиологии, голос зависит от многих факторов: привычек, болезней, образа жизни", — говорит Алексей Шалденко, кандидат технических наук, соучредитель Wantent.

Вся информация о привычках, физиологических данных, манерах поведения, характерных чертах была распределена по степени важности и проанализирована искусственным интеллектом. Была создана 3D-модель головы Шевченко. Компьютер подобрал 108 человек, которые похожи на поэта. Нейросеть выбрала наиболее репрезентативных лиц, параметры которых совпадали с Шевченко, на основе исследований, подтверждающих наличие четкой корреляции между телом, чертами лица и голосом.



Отметим, что креативное агентство TABASCO создано в 2006 году и входит в группу компаний CMS Group. Агентство занимается рекламными компаниями, создает стратегию и выполняет трансформацию брендов, предоставляет консалтинговые услуги по маркетингу. Компания известна своими масштабными проектами и получила высокие премии индустрии.

Как писал портал "Комментарии", известный украинский писатель Лесь Герасимчук умер.

Услышать голос вы можете в видео на странице в Facebook.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!