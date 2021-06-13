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Умер известный украинский писатель Герасимчук

Он скончался на 77-м году жизни

сегодня, 11:04
Автор:

Елизавета Черных

Стало известно о смерти известного украинского переводчика, писателя и культуролога Леся Герасимчука. Он скончался 12 июня, сообщил глава НСПУ Михаил Сидоржевский, пишет УНИАН со ссылкой на litgazeta.com.ua.

Умер известный украинский писатель Герасимчук

Умер известный украинский писатель Герасимчук - фото из открытых источников

Отмечается, что Лесь Герасимчук переводил с английского, в частности, произведения Джека Лондона, Даниэля Дефо, Уолта Уитмена. Он также осуществил ряд переводов из греческой Библии и издал предания Священного Писания для различных категорий населения.

Кроме того, деятель был первым главным редактором еженедельника "Президентский вестник". 

Напомним, что многие изумительные актеры, без которых сложно представить немало фильмов нашего детства, уже ставших классикой, постепенно отходят в мир иной.

Так, 18 мая стало известно о кончине американского театрального и киноактера Чарльза Гродина. Месяцем ранее Гродину исполнилось 86 лет. К сожалению, актер не смог победить онкологию — несколько лет подряд ему приходилось сражаться с раком костного мозга. За свою жизнь он был задействован в почти 40 кинопроектах, играл в театре, был телеведущим различных ток-шоу.

Также сообщалось, что в Греции умер 40-летний мужчина после прививки от коронавируса. Умершим оказался модный стилист Насос Катрис.

Как стало известно, за день до смерти мужчина сделал себе прививку от Covid-19 препаратом AstraZeneca. Знакомые умершего утверждают, что в первый день после прививки он чувствовал себя хорошо. Однако спустя некоторое время мужчина перестал выходить на связь. Его родители и друзья начали беспокоиться. Бездыханное тело Насоса Катриса обнаружила его близкая подруга, модельер Афина Ватикану.



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Источник: https://www.unian.net/society/umer-izvestnyy-ukrainskiy-pisatel-gerasimchuk-novosti-ukrainy-11451898.html
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