Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО)

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Светлана Шкурупий
Жюри фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе, назвало победителей. Смотрите, какие яркие снимки покорили экспертов.
Фотографии дикой природы 2021 (фото из открытых источников)
Известно, что в этом году победителей выбирали из более 8 тысяч работ. И абсолютная победа в конкурсе досталась Томасу Виджаяну, который объездил весь мир и прославился своей любовью к фотографиям дикой природы. Его кадр под названием "Мир вверх тормашками", главным героем которой стал борнейский орангутан, покорил жюри.
Фотограф увидел дерево, стоявшее в воде, и решил сделать снимок отраженного неба. Но в этот момент к нему начал ползти вниз любопытный орангутан. И получился такой необычный и захватывающий кадр. За него Томас получил награду в 2000 долларов.
В номинации "Поведение животных" победил Мусама Рэй и его снимок под названием "Цветочная ванна".
А вот Томашу Шпиле выйти в финале и получить высокую оценку от жюри в категории "Портреты животных" помогла горилла по имени Кангу.
Но победил в ней Денисс Стогсдилл, который сфотографировал мирно спящего белого медведя.
Лучшим в номинации "Ночное небо" стал Иванна Педретти и его захватывающий "Глаз".
В категории "Дикая природа в городе" победу одержал фотограф Хосе Луис Руис и его фотография под названием "Дверь".
Наивысшую оценку от экспертов в категории "Фотоловушка" получил Джон Формстон, который запечатлел силуэт древесной мышки.
Напомним, снимок самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах победил в конкурсе Mangrove Photography Awards-2020. Его автором стал известный фотограф Виктор Хьюго Луи Молина.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голландский фотограф Каспер Моленаар объездил Европу, чтобы воссоздать снимки, сделанные 100 лет назад, и показать разницу.
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