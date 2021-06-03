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Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО)

Стали известны имена победителей фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе

сегодня, 16:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Жюри фотоконкурса Nature TTL Photographer of the Year, посвященного дикой природе, назвало победителей. Смотрите, какие яркие снимки покорили экспертов.

Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО)

Фотографии дикой природы 2021 (фото из открытых источников)

Известно, что в этом году победителей выбирали из более 8 тысяч работ. И абсолютная победа в конкурсе досталась Томасу Виджаяну, который объездил весь мир и прославился своей любовью к фотографиям дикой природы.  Его кадр под названием "Мир вверх тормашками", главным героем которой стал борнейский орангутан, покорил жюри.

Фотограф увидел дерево, стоявшее в воде, и решил сделать снимок отраженного неба. Но в этот момент к нему начал ползти вниз любопытный орангутан. И получился такой необычный и захватывающий кадр. За него Томас получил награду в 2000 долларов.

Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО) - фото 2

В номинации "Поведение животных" победил Мусама Рэй и его снимок под названием "Цветочная ванна". 

Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО) - фото 3

А вот Томашу Шпиле выйти в финале и получить высокую оценку от жюри в категории "Портреты животных" помогла горилла по имени Кангу. 

Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО) - фото 4

Но победил в ней Денисс Стогсдилл, который сфотографировал мирно спящего белого медведя. 

Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО) - фото 5

Лучшим в номинации "Ночное небо" стал Иванна Педретти и его захватывающий "Глаз". 

Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО) - фото 6

В категории "Дикая природа в городе" победу одержал фотограф Хосе Луис Руис и его фотография под названием "Дверь". 

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Наивысшую оценку от экспертов в категории "Фотоловушка" получил Джон Формстон, который запечатлел силуэт древесной мышки. 

Фотографии дикой природы 2021: кто стал победителем (ФОТО) - фото 8

Напомним, снимок самки ягуара с детенышем в мексиканских мангровых лесах победил в конкурсе Mangrove Photography Awards-2020. Его автором стал известный фотограф Виктор Хьюго Луи Молина.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что голландский фотограф Каспер Моленаар объездил Европу, чтобы воссоздать снимки, сделанные 100 лет назад, и показать разницу.


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Источник: https://www.thetimes.co.uk/article/nature-ttl-photographer-of-the-year-2021-2km5thn05
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