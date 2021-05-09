Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО)

Фотограф из Нидерландов Каспер Моленаар решил прокатиться по городам Европы и сфотографировать известные достопримечательности, чтобы показать, как они изменились за 100 лет.

Известные места Европы с разницей в 100 лет / фото: freepik.

Мужчина прошелся по местам своего коллеги из Германии Курта Гильшера, который выпустил книгу с уникальными фотографиями из Югославии, сделанными в разных местах почти 100 лет назад. Каспер захотел посмотреть, как за это время поменялись достопримечательности. У него также были книги с изображением памятных мест в Испании, Италии, Германии, поэтому фотограф отправился в путешествие, чтобы воссоздать кадры.

Мост Вздохов, Венеция (1925 и 2018 год)

Один из мостов в Венеции, который проходит через Дворцовый канал — Рио ди Палаццо. И "вздохи", о которых говорится в его названии не принадлежат влюбленным, как могли подумать многие. Речь идет о "вздохах" осужденных, потому что мост соединяет здание Дворца дожей, в котором располагался зал суда, и здание тюрьмы.





Пуэнте-Нуэво, Ронда (1914-1916 и 2019 год)

Мост XVIII века высотой 98 м через реку Гуадалевин в городе Ронде в андалусской провинции Малага (Испания). Одна из главных туристических достопримечательностей города.





Лимбург-на-Лане, Германия (1924 и 2019 год)

На кадре изображен Лимбургский собор, расположенный в городе Лимбург-ан-дер-Лан. Он является ярким примером классического "романского стиля" в архитектуре.





Кведлинбург, Германия (1924 и 2020 год)

Древний город в земле Саксония-Анхальт. В состав городского центра включено более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет.





Дубровник и остров Локрум (1926 и 2019 год)





Это небольшой остров в Адриатическом море, расположенный рядом с хорватским городом Дубровник.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фотограф сделал снимок замка, "парящего" в воздухе.

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