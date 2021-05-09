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Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО)

Голландский фотограф Каспер Моленаар объездил Европу, чтобы воссоздать снимки, сделанные 100 лет назад и показать разницу

сегодня, 19:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Фотограф из Нидерландов Каспер Моленаар решил прокатиться по городам Европы и сфотографировать известные достопримечательности, чтобы показать, как они изменились за 100 лет.

Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО)

Известные места Европы с разницей в 100 лет / фото: freepik.

Мужчина прошелся по местам своего коллеги из Германии Курта Гильшера, который выпустил книгу с уникальными фотографиями из Югославии, сделанными в разных местах почти 100 лет назад. Каспер захотел посмотреть, как за это время поменялись достопримечательности. У него также были книги с изображением памятных мест в Испании, Италии, Германии, поэтому фотограф отправился в путешествие, чтобы воссоздать кадры. 

Мост Вздохов, Венеция (1925 и 2018 год)

Один из мостов в Венеции, который проходит через Дворцовый канал — Рио ди Палаццо. И "вздохи", о которых говорится в его названии не принадлежат влюбленным, как могли подумать многие. Речь идет о "вздохах" осужденных, потому что мост соединяет здание Дворца дожей, в котором располагался зал суда, и здание тюрьмы.

Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО) - фото 2

Пуэнте-Нуэво, Ронда (1914-1916 и 2019 год)

Мост XVIII века высотой 98 м через реку Гуадалевин в городе Ронде в андалусской провинции Малага (Испания). Одна из главных туристических достопримечательностей города.

Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО) - фото 3

Лимбург-на-Лане, Германия (1924 и 2019 год)

На кадре изображен Лимбургский собор, расположенный в городе Лимбург-ан-дер-Лан. Он является ярким примером классического "романского стиля" в архитектуре.

Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО) - фото 4

Кведлинбург, Германия (1924 и 2020 год)

Древний город в земле Саксония-Анхальт. В состав городского центра включено более 1600 домов, возраст которых превышает 600 лет.

Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО) - фото 5

Дубровник и остров Локрум (1926 и 2019 год)

Фотограф показал, как изменилась Европа за 100 лет (ФОТО) - фото 6

Это небольшой остров в Адриатическом море, расположенный рядом с хорватским городом Дубровник. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что фотограф сделал снимок замка, "парящего" в воздухе.


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Источник: https://brightside.me/wonder-places/a-photographer-traveled-around-europe-to-show-how-100-years-can-change-places-799902/
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