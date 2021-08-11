Фонд госимущества объявил аукцион: какой памятник архитектуры сдадут в аренду

В августе запланировано онлайн-аукцион, который будет проводить Фонд государственного имущества. В аренду предлагают взять часть крепости в Каменце-Подольском. Об этом сообщают в пресс-службе Фонда госимущества.



Казематная куртина, фото Фонда госимущества

Объект аренды принадлежит к памятникам архитектуры национального значения. Балансодержатель объекта — Национальный историко-архитектурный заповедник "Каменец".

Итак, в аренду на пять лет сдаются Русские ворота с башнями и укреплениями. Аукцион проведут 25 августа 2021 года. Начальная цена аренды ворот с башнями составляет более 16 000 гривен в месяц. А арендная плата за пользование памятником архитектуры стартует от 28 000 гривен, что составляет один процент от балансовой стоимости сооружений.

В аренду сдают 210,2 метра квадратных крепости. В состав комплекса включены помещения Казематной куртины, Привратной башни и Полубашни с галереей. Техническое состояние объекта удовлетворительное, говорится в описании. В помещениях есть электроснабжение мощностью 50 кВт.

"С повышением интереса к внутреннему туризму в Украине постоянно растет поток посетителей в заповедник " Каменец". Именно поэтому аренда этого объекта имеет прекрасные перспективы развития собственного дела, поскольку имеет выгодную площадь, популярное среди туристов расположения, а также историческую, культурную и научную ценность", — говорится в описании лота.

Также в описании объекта указано, что имущество может быть использовано по любому целевому назначению.

Отметим, что Русские ворота построили в XVI веке. В состав ворот входили четыре башни, которые соединяли стены и фортификационные здания с бойницами. Наводнение неоднократно разрушало башни и шлюзы, однако их периодически реконструировали. В 1765 году король Станислав Август отдал немало средств на ремонт Каменецких фортификаций. Теперь о его вкладе напоминает туристам выбитая на камне над воротами северного фасада медаль.

Казематная куртина — это две параллельные оборонительные стены, между которыми находятся двухъярусные помещения. Куртина сооружена между Надвратной и Прибрежной башнями и имеет каменные своды и пушечные бойницы.

Как писал портал "Комментарии", чиновник Конча-Заспы оскорбил арендаторов. На антисемитское высказывание чиновника ГУД Гурина также отреагировала Киевская Еврейская Мессианская Община (КЕМО).





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