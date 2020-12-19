Епифаний прокомментировал будущее объединение ПЦУ с греко-католиками

Предстоятель Православной церкви Украины Епифаний высказался об объединении ПЦУ с Греко-Католической церковью. Он отметил, что такое объединение будет зависеть от общего православно-католического диалога, а не только от реалий нашего государства.

ФОТО: LIGA.net

"Мы уже неоднократно говорили, что сейчас мы имеем хорошие отношения. Мы их будем углублять. Но это тоже вопрос будущего. Этот вопрос невозможно решить сейчас", — прокомментировал он вопрос вероятности объединения двух церквей в единую поместную церковь.

Митрополит также добавил, что такое объединение будет зависеть от общего православно-католического диалога.

"Локально здесь в Украине мы этот вопрос решить не можем", — отметил он.

Следует обратить внимание, что предстоятель ПЦУ митрополит Киевский и всея Украины Епифаний считает, что общество еще не готово праздновать рождество 25 декабря, поэтому с такой реформой следует повременить. Впрочем, ПЦУ готово к диалогу на эту тему.

Как сообщало ранее издание "Комментарии", Епифаний завоевал доверие украинцев. По данным опроса Центра Разумкова нынешнему предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию доверяет 44,3% граждан Украины. Это самый высокий показатель доверия среди всех руководителей украинских церквей.

Исследование проводилось в октябре 2020 года по всей Украине, кроме оккупированных территорий. Больше всего доверяют предстоятелю жители Западной Украины (68,3%), меньше — в Восточной (25%). Уровень доверия украинцев к церкви стоит на одной ступеньке с доверием к Вооруженным силам и к волонтерским организациям.



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