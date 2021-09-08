Драму о гимнастке из Украины выдвинули на премию "Оскар"

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Козлова Альбіна
Фильм снимали в трех странах, фото из открытых источников
Драматическая лента об украинке поборется за престижную премию в области киноискусства "Оскар". Об этом сообщается на странице Украинский киноакадемии в Facebook.
Известно, что киноленту "Ольга" выдвинули от Швейцарии как лучший международный художественный фильм. Съемки драмы происходили на территории разных стран — Франции, Украины, Швейцарии. Над созданием фильма с 2017 года работали граждане этих стран.
Снимали драму "Ольга" французские режиссеры Эли Грапп и Рафаэль Десплешан. Главную роль в фильме о Революции Достоинства сыграла украинка Анастасия Будяшкина. Для спортсменки Анастасии, что родом из Луганска, эта роль стала дебютом в киноиндустрии.
Сюжет о событиях 2013 года в Украине, начале Евромайдана, который наблюдает из-за границы 15-летняя украинская гимнастка Ольга. Девушка стоит перед дилеммой: тренироваться в Швейцарии к чемпионату Европы и Олимпийским играм или вернуться домой. Мать главной героини — журналист.
В съемках драмы приняла участие кинокомпания PRONTO FILM и ее продюсеры Максим Асадчий и Саша Чубко.
Драма уже получила известную награду в 2021 году — Prix SACD за лучший сценарий шестидесятого Каннского недели критики.
В Украине драма выйдет в кинотеатрах в феврале 2022 года.
Как сообщал портал "Комментарии", две украинские режиссерки получили награды на баварском кинофестивале в номинациях "Fünf Seen Filmpreis 2021" и "Perspektive Junges Kino 2021". Отличия получил от имени украинок генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко. Способствовали участию режисерок в фестивале Генеральное консульство Украины в Мюнхене и Украинский институт.
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