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Какие украинские киноленты победили на баварском кинофестивале

Две киноленты победили в номинациях кинофестиваля "5 озер"

сегодня, 17:10
Автор:

Козлова Альбіна








Какие украинские киноленты победили на баварском кинофестивале

Сьемки фильма "Плохие дороги", фото из открытых источников

Международный баварский кинофестиваль прошел успешно для украинских кинорежиссеров. Двое украинских режиссерок получили награды за свои работы и признание иностранных ценителей искусства. Об этом сообщается на странице консульства Украины в Германии в Facebook.

Фильм Натальи Ворожбит "Плохие дороги" стал лучшим в номинации "Perspektive Junges Kino 2021" (Перспективное молодое кино). Режиссер фильма "Стоп-земля", Екатерина Горностай, победила в номинации "Fünf Seen Filmpreis 2021" (Кинопремия "Пять озер" 2021 года).

Награды получил от имени украинок генеральный консул Украины в Мюнхене Юрий Ярмилко. Способствовали участию режиссерок в фестивале Генеральное консульство Украины в Мюнхене и Украинский Институт.

Лента "Стоп-Земля" ранее получила награду "Хрустальный медведь" в номинации "Лучший художественный фильм" на 71-м Берлинском международном кинофестивале и три награды на 12-м Одесском международном кинофестивале.

Сюжет фильма о 16-летней Маше из киевской школы, где у детей напряженные школьные будни. У девушки есть двое друзей в классе, а еще она влюблена в одноклассника.

"Плохие дороги" Натальи Ворожбит — это ее экранизирована пьеса, написанная в 2017 году. Сюжет построен на основе историй реальных людей, находившихся на Донбассе, когда там начались боевые действия и постоянные обстрелы мирного населения.

Как писал портал "Комментарии", некоторые голливудские звезды попали в Книгу рекордов Гиннесса. Среди номинаций — размер зарплаты и количество лайков в социальных сетях.

Мы также писали о странных фобиях голливудских звезд. Среди них фобии бабочек, клоунов, акул, жевательных резинок, прослушиваний.




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Источник: https://www.facebook.com/UKRinMunich/
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