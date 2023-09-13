Детективу удалось найти похищенную культовую картину Ван Гога

Более трех лет назад из музея Зингера в Ларене похитили картину Винсента Ван Гога "Весенний сад". Теперь нидерландский детектив Артур Бренд, занимающийся пропавшими произведениями искусства, рассказал, что ему удалось найти картину.



Художник Винсент ван Гог. Изображение из открытых источников

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Кража картины произошла 30 марта 2020 года из музея Зингера, который был закрыт из-за пандемии коронавируса. Записи камер наблюдения показали, как мужчина ночью зашел в здание, разбил молотком несколько стеклянных перегородок, похитил картину и скрылся.

За работу по поиску картины взялся детектив Артур Бренд, которого называют "Индианой Джонсом мира искусства" за поиск утраченных известных произведений искусства. Детектив не раскрывает детали, как ему удалось вернуть картину Ван Гога, однако отметил, что он вел переговоры с лицом, которому было известно о преступлении.

"Артур Бренд в сотрудничестве с нидерландской полицией решил это дело", — сказал офицер Ричард Бронсвейк и добавил, что "это точно настоящая картина".

Сам Бренд считает нахождение культовой картины Ван Гога 19 века "одним из лучших моментов в жизни".

Артур Бренд и картина Винсента Ван Гога "Весенний сад"



Старший научный сотрудник Музея Гронингера Тейо Медендорп заявил, что это ценная картина в творчестве Ван Гога.

"Это одна из ранних картин 1884 года, когда он на два месяца вернулся домой к родителям в Брабант. Это одна из первых картин, которые он написал", — говорит Медендорп и отмечает, что в ней уже заметен талант Ван Гога.

Картина Винсента Ван Гога "Весенний сад" оценивается в сумму около 3-6 млн евро. Во время ненадлежащего пребывания произведение искусства испытало несколько царапин.

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