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Дерусификация искусства. Айвазовский, Куинджи и Репин украинцы

Нью-Йоркский Метрополитен-музей решил дерусифицировать украинских художников Айвазовского, Куинджи и Репина.

сегодня, 14:30
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Автор:

Slava Kot

Метрополитен-музей в Нью-Йорке признал, что Иван Айвазовский, Архип Куинджи и Илья Репин – это украинские художники и изменил это в подписях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook журналистки Оксаны Семеник.

Дерусификация искусства. Айвазовский, Куинджи и Репин украинцы

Метрополитен-музей провел дерусификацию. Фото из открытых источников

Один из самых известных музеев мира Метрополитен-музей признал Архипа Куинджи украинцем. Это упоминается в биографии художника, где сказано, что художник родился в Мариуполе. Также американский музей отметил уничтожение музея Куинджи в марте 2022 года из-за российского авиаудара.


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Через несколько дней дерусификации претерпел Илья Репин. В подписи к картине с изображением портрета писателя Всеволода Гаршина (1884) указано, что это работа украинского художника. Также изменили подписи под картинами Ивана Айвазовского.

Просмотреть изменения в Метрополитен-музея можно ниже:

Дерусификация искусства. Айвазовский, Куинджи и Репин украинцы - фото 2
Дерусификация искусства. Айвазовский, Куинджи и Репин украинцы - фото 3

За несколько дней до дерусификации художников, Метрополитен-музей сменил название картины французского художника Эдгара Дега из "Русские танцовщицы" на "Танцовщицы в украинском наряде". Украинские активисты и художники присылали сотни писем в Музей, ведь на картине четко видна украинская национальная одежда.

Дерусификация искусства. Айвазовский, Куинджи и Репин украинцы - фото 4

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что эксперты ООН критикуют Латвию за давление на русскоязычные меньшинства. Однако латвийцы отрицают это и считают, что они проводят дерусификацию в своей стране.

Также "Комментарии" писали о битве между Украиной и Россией на красной дорожке. За победу соревнуется украинский фильм "Дом из заноз", а его главный конкурент лента о российском оппозиционере Алексее Навальном.



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Источник: https://www.facebook.com/semenik.oksana
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