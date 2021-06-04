Будет ли Путин обсуждать вопрос Крыма с Зеленским

Российская Федерация пока не видит ясности по встрече своего лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Дмитрий Песков - Фото: ТАСС

По его словам, процесс переговоров по возможной будущей встречи остался на уровне неформальных заявлений и предложений.

"Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных, деловых предложений по повестке дня потенциальной встречи от линии офиса президента мы пока не получили", — заявил Песков.

Также представитель Путина добавил, что позиция Зеленского по обсуждению вопроса Крыма недопустима для его руководителя. Российский президент считает, что дело оккупированного полуострова "как какая-то проблема" для Украины не подлежит обсуждению.

Напомним, в МИД Украины уже длительное время обсуждают вероятную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что ряд мировых лидеров согласились принять участие в "Крымской платформе", которую намерены презентовать в августе, накануне Дня независимости Украины. Но фамилии их не называют, как утверждается, из-за реакции России. Верное ли это решение? Кто и почему может поддержать Крымскую платформу? Как этому противодействует и будет противодействовать Кремль? Мы узнали ответы у экспертов.

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