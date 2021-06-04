logo
Русский Українська

BTC/USD

35861.55

ETH/USD

2568.58

LTC/USD

171.70

USD/UAH

27.45

EUR/UAH

33.25

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество искусство и культура Будет ли Путин обсуждать вопрос Крыма с Зеленским
commentss НОВОСТИ Все новости

Будет ли Путин обсуждать вопрос Крыма с Зеленским

В Кремле до сих пор не получали предложений от Украины о встрече президентов

сегодня, 14:03
Автор:

Данило Матюха

Российская Федерация пока не видит ясности по встрече своего лидера Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом рассказал пресс-секретарь российского гаранта Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

Будет ли Путин обсуждать вопрос Крыма с Зеленским

Дмитрий Песков - Фото: ТАСС

По его словам, процесс переговоров по возможной будущей встречи остался на уровне неформальных заявлений и предложений.

"Вы все знаете те предложения, которые сделал президент господину Зеленскому. Вы знаете все ответы господина Зеленского. Каких-то совсем конкретных, деловых предложений по повестке дня потенциальной встречи от линии офиса президента мы пока не получили", — заявил Песков.

Также представитель Путина добавил, что позиция Зеленского по обсуждению вопроса Крыма недопустима для его руководителя. Российский президент считает, что дело оккупированного полуострова "как какая-то проблема" для Украины не подлежит обсуждению.

Напомним, в МИД Украины уже длительное время обсуждают вероятную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции.

Как сообщал портал "Комментарии" ранее, первая заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что ряд мировых лидеров согласились принять участие в "Крымской платформе", которую намерены презентовать в августе, накануне Дня независимости Украины. Но фамилии их не называют, как утверждается, из-за реакции России. Верное ли это решение? Кто и почему может поддержать Крымскую платформу? Как этому противодействует и будет противодействовать Кремль? Мы узнали ответы у экспертов.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ua.interfax.com.ua/news/political/748324.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ