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Что рассказал Зеленский о предстоящей встрече с Путиным

Больше всего вопросов у дипломатов вызывает место для встречи

сегодня, 14:17
Автор:

Данило Матюха

В МИД Украины уже длительное время обсуждают вероятную встречу Владимира Зеленского и Владимира Путина. Об этом глава государства заявил на своей пресс-конференции, что происходит 20 мая.

Что рассказал Зеленский о предстоящей встрече с Путиным

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

По его словам, относительно будущей встречи пока нет никаких деталей, но  разговоры об этом уже ведутся. Главной проблемой якобы является выбор места, где должна состояться встреча.

"В таких ситуациях встречаются либо в одном из мест конфликта, либо на нейтральной территории. Начаты разговоры между Офисом Президента и Россией", – сказал Зеленский.

Кроме этого гарант заявил, что чувствует поддержку Германии и Франции в вопросе агрессии России.

Напомним, что последние дни продолжается активное обсуждение встречи президентов Украины и России. По последней информации Путин все же готов встретиться с Зеленским, но ждет от него официального предложения.

28 апреля, президент Украины Владимир Зеленский предложил провести встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Ватикане. Но в Кремле не уверены, захочет ли Путин покидать Россию и ехать за границу для переговоров с Зеленским.

Ранее "Комментарии" рассказывали читателям о том, как и в каком формате могут встретиться президенты Украины и России в 2021 году. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также 8 мая, президент Российской Федерации Владимир Путин разослал поздравительные послания лидерам постсоветских стран, народы которых принимали участие во Второй мировой войне. Поздравления получили все, кроме руководителей Украины и Грузии. В частности путинские поздравления получили гаранты Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, и не признанной в Украине Южной Осетии.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=3952735344816917&ref=watch_permalink
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