Боевики "ЛНР" пригрозили Украине войной: требуют вывести войска из Луганской области

Боевики так называемой "ЛНР" требуют от Украины добровольно вывести войска из всей территории Луганской области. Об этом сообщает издание ТСН.

В "ЛНР" пригрозили Украине войной

Свое требование оккупанты выдвигают, ссылаясь на так называемую "конституцию ЛНР".

"В рамках законодательства наших республик есть закон о госграницах, который говорит четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области. Мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", – передает издание ТСН слова одного из "верхушки" оккупантов Дмитрия Хорошилова.

Хорошилов пригрозил, что в случае, если это не произойдет, "будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить территориальную целостность так называемой "ЛНР" на всей территории "Луганской народной республики".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что Российская Федерация намерена разместить военные базы в ОРДЛО. Россия хочет окружить Украину своими военными базами.

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