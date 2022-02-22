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Боевики "ЛНР" пригрозили Украине войной: требуют вывести войска из Луганской области

Свое требование оккупанты выдвигают, ссылаясь на так называемую "конституцию ЛНР"

сегодня, 13:18
Автор:

Денис Подставной
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Боевики так называемой "ЛНР" требуют от Украины добровольно вывести войска из всей территории Луганской области. Об этом сообщает издание ТСН. 

Боевики "ЛНР" пригрозили Украине войной: требуют вывести войска из Луганской области

В "ЛНР" пригрозили Украине войной

Свое требование оккупанты выдвигают, ссылаясь на так называемую "конституцию ЛНР".

"В рамках законодательства наших республик есть закон о госграницах, который говорит четко о том, что территория Луганской народной республики – это территория бывшей Луганской области. Мы должны призвать Украину отвести войска добровольно", – передает издание ТСН слова одного из "верхушки" оккупантов Дмитрия Хорошилова.

Хорошилов пригрозил, что в случае, если это не произойдет, "будет принято решение, которое позволит установить мир и восстановить территориальную целостность так называемой "ЛНР" на всей территории "Луганской народной республики".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что  Российская Федерация намерена разместить военные базы в ОРДЛО. Россия хочет окружить Украину своими военными базами. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что экс-глава МИД озвучил прогноз – когда Путин отдаст приказ войскам пойти на всю территорию Украины. Сначала Путин пойдет на дестабилизацию ситуации и на военные провокации. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что постпред России при ООН пригрозил Украине войнойВасилий Небензя намекнул, что теперь вместо боевиков "ЛДНР" на "обстрелы" Киева будут отвечать российские военные. Подробно об этом читайте в нашей статье. 

"Комментарии" сообщали о том, что Путин открыл ящик Пандоры: политологи рассказали, каким может быть ответ Украины на признание ЛДНР. Какова должна быть внешняя политика Украины после признания Россией ОРДЛО. Читайте об этом в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ato/boeviki-tak-nazyvaemoy-lnr-prigrozili-ukraine-voynoy-esli-ta-ne-vyvedet-svoi-voyska-so-vsey-territorii-luganskoy-oblasti-1983793.html
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