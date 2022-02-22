Теперь не только в Крыму, но и в Донецке, и Луганске: РФ намерена разместить военные базы в ОРДЛО

Кремль может пойти на тот шаг, чтобы размещать свои военные базы в ОРДЛО, такая возможность появится у Москвы после ратификации так называемого "договора о дружбе" между "ЛНР" и "ДНР". Как передает портал "Комментарии", о том, что Россия может размещать свои военные базы в оккупированных Донецкой и Луганской областях свидетельствует статья 5 "договора о дружбе" с "ДНР", обнародованном "РИА Новости".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Что касается обоснования такого шага, то в "договоре о дружбе" с "ДНР" говорится, что подписантам документа предоставляется право строительства, использования и совершенствования их вооруженными силами военной инфраструктуры и военных баз на своей территории. А для того, чтобы это право было реализовано достаточно всего какого-то отдельного "соглашения", которое может быть выдано с подачи Москвы.

Отмечается, что по такому же алгоритму Россия намерена действовать с так называемой "ЛНР". Таким образом Россия открыто заявляет о готовности разместить не только в аннексированном Крыму, но и в Донецке, и Луганске.

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